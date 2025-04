20 años del 'Chándal-Gate': la ruptura de Chenoa y Bisbal que marcó a toda una generación

Hace 20 años, España entera contenía la respiración mientras una joven Chenoa, con la voz entrecortada, los ojos vidriosos y vestida con un icónico chándal gris, confirmaba ante la prensa lo que ya era un secreto a voces: David Bisbal la había dejado. No por WhatsApp, porque en 2004 eso aún no existía, pero casi.

La historia de amor entre Bisbal y Chenoa fue un sueño hecho realidad para millones de fans que los vieron enamorarse en directo en la primera edición de Operación Triunfo en 2001. Eran la pareja perfecta: él, el almeriense de pelo rubio y rizado con carisma arrollador; ella, la mallorquina de carácter fuerte y extremadamente talentosa que se comía el escenario. Desde el principio, la química era palpable y su amor sobrevivió incluso a la salida de la academia, convirtiéndolos en la pareja del momento. Pero no todas las historias de amor tienen un final feliz.

Chenoa y Bisbal en Operación Triunfo | Gtresonline

El chándal más importante de la música

En 2004, Bisbal, convertido ya en una superestrella internacional, se embarcó en una gira por Latinoamérica. Y entonces, de repente, todo se torció. "Durante tres años se han rumoreado muchas cosas falsas. Siempre tratamos de llevarlo lo mejor posible, pero ahora sí es verdad que la relación terminó", dijo el intérprete de Bulería en una rueda de prensa en Caracas.

Tras estas palabras y en plena tormenta mediática, Chenoa decidió salir a dar explicaciones. Lo hizo con el alma rota y un chándal gris que, sin quererlo, se convirtió en un icono de la cultura pop española.

"Lo he pasado muy mal, pero quiero dar las gracias a la prensa por el respeto", decía entre lágrimas. Mientras tanto, Bisbal evitaba pronunciarse demasiado sobre el tema y, para sorpresa de muchos, poco después aparecía con una nueva pareja: Elena Tablada. La noticia cayó como un jarro de agua fría para los fans de la pareja y, sobre todo, para Chenoa, que años después confesó que se enteró de la ruptura por la prensa.

De tomarse un tiempo a cambiar de número de teléfono

En su autobiografía Defectos perfectos (2017), Chenoa contó su versión de los hechos y reveló que David Bisbal le había dicho que "necesitaba tiempo" antes de marcharse de gira. Pero el "tiempo" acabó convirtiéndose en una ruptura anunciada en televisión antes de que ella siquiera pudiera procesarlo.

El impacto emocional fue muy fuerte. "Aquello tenía que ser una broma de mal gusto, pero no: era el peor día de mi vida. Le llamé y una voz contestó que aquel número no correspondía a ningún usuario. Él no estaba y el teléfono no era de nadie. Volví a marcar. Nada", continúa en el libro. "Quería morirme. Llamé a su hermana (...) Me dijo que lo entendiera, que no podía dar el número nuevo", lamenta. Ella pensaba para sí misma: "Si me has querido, aunque sea un poco, ¡protégeme, coño!", relata en sus memorias.

Chenoa y Bisbal en Maldivas en 2004 | Gtresonline

También en una entrevista con El Mundo en 2017, Chenoa detalló que no solo se enteró de la ruptura a través de los medios, sino que, cuando intentó contactar con Bisbal para pedir explicaciones, él ya no le cogía el teléfono. "La prensa me preguntaba cómo estaba tras la ruptura y yo ni siquiera sabía que lo habíamos dejado", confesó. Esta revelación dejó claro que su dolor no fue solo por la separación, sino por la forma en que ocurrió.

Con los años, el Chándal-Gate ha pasado de ser un drama generacional a un meme inmortal. La imagen de Chenoa llorando en la puerta de su casa sigue siendo un recordatorio de que todos hemos tenido ese momento de despecho en el que solo quieres encerrarte en casa con un bote de helado y una playlist de canciones tristes. Y aunque el tiempo ha sanado las heridas, la nostalgia nos sigue devolviendo a aquel instante que, dos décadas después, sigue siendo historia pura de la cultura pop española.