"¡Acho, PR es otra cosa!": Penélope Cruz, invitada estrella de la residencia de conciertos de Bad Bunny en Puerto Rico

El protagonista indiscutible de los conciertos este verano es Bad Bunny, quien está llenando el Coliseo de San Juan con 30 shows entre julio y agosto. El artista, que reivindica Puerto Rico con esta residencia y bajo en nombre No me quiero ir de aquí, lleva un concepto muy propio en cada espectáculo.

Con una casita típica al final de la pista y un escenario principal lleno de vegetación en forma de colinas, el intérprete de Callaíta ha hecho que nadie quiera perderse sus conciertos, ni siquiera las personalidades más famosas.

Y en su 15º show en Puerto Rico ha aparecido por sorpresa una de las mejores actrices españolas: Penélope Cruz. La intérprete ha sido escogida como la voz que da inicio a la canción Voy al levarte pa PR, una dinámica común en esta residencia de conciertos protagonizada en cada momento por una persona distinta.

Esta vez la escogida ha sido el destacado rostro del cine. Desde la casita del recinto, Penélope Cruz ha pronunciado con euforia: "¡Acho, PR es otra cosa!". Los espectadores no han tardado en celebrar este cameo de la actriz española.

La actriz ha disfrutado del resto del concierto en esta zona VIP, declarándose una verdadera fan de Bad Bunny.