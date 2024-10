La actriz Michelle Calvó: su pasión por el deporte, sus orígenes y su relación con Carlo Costanzia

Michelle Calvó es una actriz con cada vez más presencia en la pantalla. Es sobre todo conocida por papeles como el de Eli en El club de los incomprendidos y por interpretar a Sofía en Amar es para siempre.

La intérprete ha trabajado en afamadas series como Desaparecidos, Isabel, Madres. Amor y Vida... Y, además, ha sido colaboradora de programas como Zapeando y Grand Prix del verano.

Una de las mayores virtudes de la actriz de cara a la pantalla es su gran desparpajo y carisma, que la hace especialmente cercana al público. No obstante, intenta llevar con sumo cuidado todo lo que tiene que ver con su vida más personal, aunque se conocen algunos detalles destacados de ella.

Entre Madrid y Tenerife

Nacida en 1991 en Madrid, la artista fue criada en Tenerife, por ello tiene un reconocido acento canario. No obstante, como parte de su versatilidad como intérprete, Calvó no tiene dificultades en hacer desaparecer el acento y hablar de la forma más neutral posible, si el papel lo requiere.

La actriz también posa en portadas con asiduidad, imágenes que comparte con orgullo a través de redes sociales. De hecho, cuenta con más de 210.000 seguidores en su cuenta de Instagram.

Aunque desvela poca información sobre su vida privada, Michelle Calvó sí comparte momentos disfrutando de música en directo, practicando deporte y viviendo mil aventuras en su día a día.

La actriz ama el deporte, y siempre anima a sus seguidores a mantenerse en forma, pero sobre todo, a llevar una vida sana tanto física como psicológicamente. Según comparte, el gimnasio es su vía de escape a los problemas.

"He entrenado desde los 9 años, gracias a mi mamá. El deporte me ha dado muchos valores y me ha enseñado a ser responsable y profesional. No puedo dejar de entrenar, me ayuda a liberar endorfinas y a gestionar mejor todas las situaciones. Me organizo para hacer deporte esté donde esté, aunque soy más de practicarlo por la mañana, pero sin megamadrugar", contó para Harpers Bazaar.

Una relación polémica

En 2022, Michelle Calvó saltaba a la prensa rosa por iniciar una relación con Carlo Costanzia, el hijo de Mar Flores que tiene problemas con la justicia.

Ambos se conocieron por motivos de trabajo en televisión durante el verano de dicho año, y su relación se fue forjando poco a poco. No obstante, ocultaron su relación hasta finales de la época estival, cuando fueron captados juntos.

La pareja no pasó del todo desapercibida, y no por su romance: al poco tiempo fueron vistos juntos en una polémica acción de ataque a la tauromaquia.

Los problemas acrecentaron cuando Carlo Costanzia se encontró con conflictos con la justicia, razón por la que Calvó habría decidido cortar su relación con el hijo de Mar Flores.

Una persona muy precavida

Según desveló para la revista Harpers Bazaar, Calvó es una mujer que intenta tenerlo todo muy controlado: "Soy Virgo y me encanta estar preparada. Llevo de todo, incluso un neceser con pastillas. Me gusta tener lo que necesito en cualquier situación, aunque me adapto si tengo que viajar ligero".

Por otro lado, la actriz se decanta por la vida de verano: "En esta época es indispensable para mí volver a casa y estar con mis amigas de toda la vida y mi mamá. No hago nada especial, pero me gusta caminar por las calles que me vieron crecer. Me ayuda a recordar mis raíces y a la niña que soñaba con llegar donde estoy ahora".