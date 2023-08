Adele está lista para volver a ser madre.

Así lo ha contado ella misma. La propia Adele, que después de varios giros de guion que atrasaron el comienzo de la residencia de Adele en The Colosseum en Caesars Palace de Las Vegas por discrepancias con su equipo empezó su sesión en noviembre de 2022, ha sido la responsable de informar de la exclusiva, en un acto totalmente espontáneo en medio de su show.

La cantante británica no ha parado de regalarnos desde el otoño del año pasado una larga colección de momentos icónicos que han inundado las redes sociales en varias ocasiones. El espacio se ha convertido en el lugar de reuniones de lo que ya es una especie de comunidad, con la que Adele comparte opiniones y sentimientos. El mediático naufragio del sumergible Titan, la moda de tirar objetos al escenario de los artistas o los dolores provocados por la ciática que padece han sido algunos ejemplos.

Mientras hablaba con sus fans durante la actuación de Weekends With Adele el pasado sábado, la intérprete de Someone Like You ha expresado su deseo de traer próximamente otro hijo al mundo.

La cantante de 35 años tieneun hijo de 10 años, Angelo, con su expareja Simon Konecki, cuya relación terminó en 2019. Desde 2021, Adele mantiene una relación con el agente deportivo estadounidense Rich Paul.

La artista se acercó a una de sus fans, que estaba entre el público. Le pidió a Adele que le ayudara a elegir el nombre para la hija que está esperando, a lo que la cantante contesta: "Tengo muchas ganas de volver a ser mamá pronto", para acto seguido confesar que a sus seguidores que está "lista para ser mamá de nuevo pronto". Tanto es así, que tiene una lista de posibles nombres con los que llamar al retoño preparada.

"Cada vez que veo un nombre que me gusta, lo escribo en mi teléfono", ha explicado sonriente.

No es la primera historia relacionada con bebés que se da en el teatro. Hace solo un par de semanas, una pareja se acercó al escenario pidiéndole que fuera ella quien les revelara el sexo que tendría el bebé que estaban esperando. Un gesto que hizo que Adele estallara en lágrimas al descubrir la noticia.