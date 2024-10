Las adicciones de Hovik Keuchkerian y su reciente polémica con los guionistas

El actor Hovik Keuchkerian armeniolibanés se ha convertido en uno de los rostros más reconocidos de la pantalla durante los últimos años gracias a su participación en proyectos como Reina Roja, La Casa de Papel, Antidisturbios o la película Un amor, un papel por el que fue nominado por primera vez en los premios Goya en la categoría de Mejor actor.

"Me gustaría que me lo dieran, pero creo que no me lo van a dar", reconoció en una entrevista respecto al galardón, aunque finalmente el cabezón se lo llevó David Verdaguer por su papel en Saben aquell.

Un oficio al que llegó a través de la comedia gracias al ánimo insuflado por el ilusionista Jorge Blass, que le animó a subirse a las tablas. "Me enamoré del escenario, de hacer reír", declaraba el actor en 2018. No es de extrañar, pues su monólogo Cocretas, que grabó para Paramount Comedy, supuso el punto de partida de su carrera.

Un reconocimiento interpretativo que le ha llegado tras haber probado las mieles del éxito en una disciplina totalmente alejada a su actual oficio: el boxeo. Desde los 26 hasta los 32 años, Hovik Keuchkerian fue uno de los púgiles más destacados de este deporte en nuestro país, llegando a ser Campeón de España de pesos pesados en 2003 y 2004.

Su relación con el alcohol

A pesar de todo, Keuchkerian también ha tenido que lidiar con problemas personales como su adicción al alcohol. El actor no ha tenido reparos en contar sus malas experiencias con el alcohol después de su desempeño como deportista.

"Empecé a beber entonces con 32 años. A fumar con 35. Hasta entonces mi vida era sanísima. Yo me lo pasaba de puta madre con mis colegas tomando un Cacaolat por la noche. No tenía ese problema de beber. Eso fue después", contó al diario El Mundo.

Un mal hábito al que puso coto cuando acabó el rodaje de la quinta temporada de la serie La casa de papel el 10 de mayo de 2021. "Tronco, no puedes estar cinco minutos resoplando para irte a poner un huevo y luego ducharte como si tuvieras 75 años", recordó el actor acerca de su autopercepción cuando bebía una botella de tequila todos los días hasta que dejó la bebida.

Polémica con los guionistas

Durante la primavera de 2024, Hovik Keuchkerian ha sido el protagonista de una agria polémica con uno de los gremios con los que comparte sector: los guionistas.

Durante una de las presentaciones de Reina Roja, el actor tomó la palabra para explicar cómo asume él la primera lectura de los guiones, dejando claro que su método interpretativo es íntegramente personal y que procura no dejarse influenciar por terceros.

"Lo primero que hago es quitar todas las acotaciones, porque me condicionan. Me condicionan en general, ni tono ni hostias", aseveró. Además, también aportó un ejemplo ilustrativo: "Michael entra triste al bar y se dirige a Muruzábal. Bueno, ¿y por qué cojones entra triste? Entonces, tacho". Para él, la mejor fórmula a la hora de hacerle llegar el guión sería"Michael entra al bar", sin apreciaciones, "porque yo no sé qué cojones pasa en ese bar, lo voy a saber a medida que vaya trabajando".

Unas palabras por las que varios guionistas no tardaron en mostrar su opinión en redes sociales, dejando patente su desacuerdo con la opinión de Hovik Keuchkerian. Tal fue el caso del cineasta Álex de la Iglesia, Javier Olivares, responsable de guiones de El Ministerio del Tiempo, o Alberto Caballero, coguionista en proyectos como La que se avecina y Machos alfa.