Adiós a los ángeles de Victoria's Secret: "Necesitábamos dejar de ser lo que quieren los hombres"

Se acabó el tradicional desfile con cuerpos irreales de Victoria's Secret. La popular marca de lencería ha comunicado su decisión irrevocable de dar carpetazo a los cuerpos irreales para dar paso a una nueva era en su política de empresa.

La defensa de cuerpos irreales con la que Victoria's Secret nos mostraba a modelos que se sometían a durísimos entrenamientos durante meses y seguían una dieta muy estricta ha sido duramente criticada en los últimos años. La sexualización de la mujer llegó salpicar a la empresa que vio reducidos sus ingresos y a la que, además, se relacionó con el escándalo sexual de Jeffrey Epstein.

Las pérdidas económicas han sido muy significativas y el cambio social de los últimos años —sobre todo tras el Me Too— pedía a gritos un cambio de rumbo en la compañía. El exdirector de negocios internacionales la compañía, Martin Waters, ha reconocido el error del pasado: "Cuando el mundo estaba cambiando, fuimos demasiado lentos para responder".

En sus declaraciones, Waters incluso acusa a Victoria's Secret de pensar en los deseos de los hombres: "necesitábamos dejar de ser lo que quieren los hombres y ser lo que quieren las mujeres".

Siete mujeres triunfadoras

Así, el nuevo Victoria's Secret prescindirá de sus tradicionales modelos para contar como imagen de marca con un puñado de mujeres que triunfan en su ámbito profesional. En su nueva plataforma, The VS Collective, participarán siete mujeres embajadoras por sus logros y no por sus cuerpos. La futbolista y activista LGBTQIA+ Megan Rapinoe; la actriz, productora y empresaria Priyanka Chopra; la modelo, refugiada y defensora de la salud mental Adut Akech son algunas de ellas.

Completan el grupo la periodista, fotógrafa, fundadora del proyecto Girl Gaze y defensora de la igualdad Amanda de Cadenet; la modelo transgénero, actriz y activista LGBTQIA+ Valentina Sampaio; la esquiadora y campeona mundial de estilo libre, defensora del deporte juvenil y femenino y modelo Eileen Gu; la modelo y defensora de la diversidad Paloma Elesser.