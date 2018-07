Un aeropuerto llamado Ozzy Osbourne

El diario Birmingham Mail asegura que la propuesta de llamar Ozzy Osbourne al aeropuerto de la localidad ha surgido después de que se hayan archivado los planes para instaurar un Día de Black Sabbath, dedicado a esta banda de heavy metal.

Con el objetivo de impulsar el patrimonio cultural de la ciudad de Birmingham, el jefe de la compañía discográfica Big Music Bear, Jim Simpson, ha propuesto que el aeropuerto de dicha ciudad lleve el nombre del líder y vocalista de esta banda.

Esta propuesta se enmarca dentro del proyecto 'Destination Birmingham' en la que la ciudad está inmersa y que busca potenciar turismo musical.

El concejal Philip Parkin asegura que la idea es "interesante" y afirma tener la "mente abierta", respecto a la propuesta aunque reconoce que se debe analizar en profundidad. "Necesitamos potenciar al máximo el talento que tenemos y hemos tenido en esta ciudad", afirmó Parkin.

Black Sabbath se formó en 1968 en Birmingham por Tony Iommi (guitarra), Ozzy Osbourne (voz), Geezer Butler (bajo) y Bill Ward (batería). Esta semana la banda anunció que para el próximo mes de junio se publicará su esperado disco de reunión, que llevará el título de 13.

Se trata del primer trabajo de la formación con Ozzy Osbourne al frente desde el Never say die! de 1978. Acompañan al vocalista otros dos miembros originales, Tony Iommi (guitarra) y Geezzer Butler (bajo), y completa la formación Brad Wilk de Rage Against the Machine como baterista.

De las labores de producción se encarga Rick Rubin. Antes del lanzamiento del disco la banda se embarcará en una gira por Australia y Japón durante los meses de abril y mayo.