Aitana le dedica su primer Latin Grammy a Plex: "Le quiero con todo mi corazón"
Aitana ha conseguido su primer premio en los Latin Grammy gracias a su último disco, Cuarto azul, galardonado en la categoría de Mejor diseño de empaque. Durante su discurso de agradecimiento, la artista ha querido dedicarle unas románticas palabras a Plex, su novio desde hace unos meses.
Aitana consigue su primer Latin Grammy e incendia el escenario con su actuación de '6 de febrero'
Aitana ha sido la española protagonista de la gala de los Latin Grammy 2025, celebrada este 14 de noviembre en Las Vegas. Mientras Alejandro Sanz ha conseguido dos premios, la catalana ha conseguido el primer gramófono de la historia de su carrera.
Estaba nominada en dos categorías: Mejor álbum pop contemporáneo y Mejor diseño de empaque, ambos por su disco Cuarto azul. Al final, Aitana se ha alzado vencedora en la segunda categoría, que reconoce la estética del disco.
Durante su discurso de agradecimiento, la cantante se ha mostrado muy sorprendida y ha querido agradecerle el apoyo a su equipo y familia. Pero las palabras más emotivas han estado dedicadas a Plex, su novio desde hace unos meses. "Gracias a mi novio Dani, que le quiero con todo mi corazón", ha dicho, utilizando el nombre real del streamer.
Discurso completo
"Esto es muy fuerte para mí, nunca en mi vida he recibido uno de estos", ha empezado diciendo Aitana tras recibir el premio a Mejor diseño de empaque en los Latin Grammy 2025. "Supongo que siempre lo soñamos, pero nunca creemos que pueda pasar".
"Quiero dar las gracias a la Academia, por supuesto, a Jesús López, Universal, GTS, a mi mánager, a Valle... a todo el pedazo de equipo que tengo detrás. De verdad, muchas, muchas gracias. Gracias a mi familia, que me ha acompañado estos días, a mi novio Dani, que le quiero con todo mi corazón... Gracias a todos y cada uno de vosotros. Espero no olvidarme de nadie, realmente somos muchísimos. Gracias por este momento, no me lo creo, en serio. Muchísimas gracias", ha zanjado.
Aitana, enamorada "de verdad"
Desde hace meses, Aitana no esconde su amor por Plex. De hecho, recientemente se ha pronunciado al respecto en el pódcast Se Regalan Dudas. Tras su ruptura con Sebastián Yatra, la artista se dio cuenta de que estaba "enganchada a estar enamorada": "Era otro tipo de enamoramiento más de adolescente, de joven, de no entender", dijo sobre sus anteriores relaciones.
"Me agenciaban como un novio cada mes y cuando empecé con mi pareja, con Dani, me acuerdo de que decían: 'Pero si no han pasado ni dos meses desde que lo dejó con su ex', que era como, ¿pero tú qué sabrás?", añadió. "Cuando conocí a Dani, es lo que tú me dices: 'Tú me eliges y yo te elijo', porque nos hacemos bien y porque estás en ese proceso de que ya eres madura emocionalmente como para entender que ya no es porque no quieres estar sola, sino porque realmente me he enamorado de verdad y esta persona me da todo y me completa".