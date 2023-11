Aitana denuncia las burlas por una foto manipulada y asegura que sufrió bullying en el colegio "por eso"

Parar una avalancha de memes y comentarios es casi tan difícil como frenar una bola de demolición que se dirige a su objetivo lenta pero inexorablemente. Pero la cantante no se achanta y, lejos de quedarse callada, ha dado un golpe sobre la mesa -o sobre las redes- para frenar la difusión de una foto suya manipulada.

Se trata de una imagen en la que Aitana aparece sin flequillo, con la frente editada para que parezca más ancha de lo que es en realidad. Una modificación creada para generar bromas y chistes en X (el antiguo Twitter) y que ha molestado claramente a la artista.

"Se está rulando una imagen mía que está editada, os recomiendo que si vais a juzgar algo sea algo real. También deciros que me hicieron bullying en el colegio por eso y a partir de ahí se me creó una inseguridad grande. Me siento segura a día de hoy, pero no manipuléis imágenes", ha escrito, instando a los usuarios a no difundir ni comentar la imagen falsa.

El pantallazo que han utilizado los usuarios parte del vídeo de una entrevista de Aitana en la que habla con Vogue, precisamente, de su corte de pelo. Si nos fijamos en las diferencias, se puede comprobar que la foto está manipulada sin lugar a dudas.

La denuncia de Aitana hace referencia a los problemas que le dieron estas burlas cuando iba al colegio, lo que le creó "inseguridades" que ahora asegura tener superadas.