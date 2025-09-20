Aitana felicita a Plex con un emotivo álbum de fotos

La pareja conformada por la cantante Aitana y el youtuber Plex se ha convertido, sin duda, en una de las más seguidas y queridas durante el pasado verano.

Una relación que comenzó a principios de año pero que sus protagonistas no hicieron pública hasta varios meses después, a pesar de las teorías que habían elaborado sus seguidores al respecto.

Desde entonces, han sido numerosas las ocasiones en las que ambos han aparecido conjuntamente, con el youtuber incluso subiendo al escenario de uno de los conciertos de la autora de Cuarto azul, y en las que se han dedicado bonitos mensajes ante los medios.

Una complicidad que ha salido a relucir, como no podía ser de otra forma, en la felicitación de cumpleaños que Aitana ha dedicado a Plex en su perfil oficial de Instagram. "feliz cumple daniel :)", ha posteado la artista junto a dos emoticonos de un corazón y una tarta.

Una publicación en la que ha colgado un emotivo álbum de fotos de la pareja, en las que se les puede ver disfrutando de algunos de los idílicos destinos por los que han estado viajando recientemente.

Entre ellos, en el lugar que define el "favorito del mundo", en su querida Islandia, donde ha viajado recientemente y donde ha recibido la noticia de haber sido nominada a dos premios Grammy Latino de cara a la próxima edición de los galardones.