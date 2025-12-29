Aitana hace balance del 2025 en un publicación de un amigo de Plex: "Qué regalito este año"

El 2025 ha sido un año cargado de éxitos para Aitana con el lanzamiento de su disco Cuarto Azul, su minigira Metamorfosis Season y el anuncio de la gira Cuarto Azul World Tour, pero también ha sido un buen año en el terreno del amor.

La relación de Aitana y Plex fue una de las grandes sorpresas de 2025, y aunque muchos pensaron ayer que la pareja había roto, lo cierto es que están en su mejor momento.

Como ya es costumbre, muchas personas suben a sus redes sociales una recopilación de momentos que han marcado su año. Precisamente esto es lo que ha hecho Krufy, amigo de Plex con el que Aitana ha coincidido varias veces. En algunas fotografías, hemos podido verles juntos durante momentos claves de su año.

Integrada en su grupo de amigos

Tal y como podemos ver en el carrusel, Aitana está muy integrada con los amigos de Plex, tanto que incluso podemos ver una foto en la que Krufy está dando un beso a la madre de la cantante después de su actuación en La Velada del Año.

También hemos podido verla junto a Anix, hermana del youtuber, a la que está abrazando. A su lado, podemos ver a Plex en actitud cariñosa con Aitana, un momento extraído del viaje con amigos y familia que realizó la pareja a Bali.

Sincerándose sobre su año

En la publicación, el creador de contenido ha querido compartir unas palabras para felicitar las fiestas, algo a lo que Aitana ha respondido con un comentario muy sincero sobre lo que ha significado compartir estos momentos con ellos: "Qué regalito este añoooooo, os quiero".