Aitana se hace un selfie con el rey Felipe VI y bromea sobre su conversación

Pedro Sánchez, Aitana y Felipe VI, durante la gala de los Premios Vanguardia 2025. | Agencia EFE

No lo pudo evitar. Aitana se llevó de su encuentro con el rey Felipe VI un selfie que ha compartido hasta la propia Casa Real.

"Sí, lo admito. le he pedido un selfie al rey", escribía este lunes la cantante en X al compartir las imágenes de la gala de entrega de los Premios Vanguardia 2025 publicadas por Zarzuela en esta red social.

La cantante de 26 años, que recibió el Premio Cultura, quiso llevarse de este día una foto que añadir a su álbum de fotos personal, que luego publicó en su perfil de Instagram. "por cierto he conocido al Rey por primera vez!!!!!! qué majíssssimo!!!!!!", escribió junto a la galería de imágenes publicada en esta red social, en la que incluye dos con el Rey.

El encuentro no solo dio para fotos de la cantante y el monarca, también para una conversación de la que la propia Aitana ha bromeado en sus redes.

Aitana dice que Felipe VI le preguntó por las fechas de su gira Cuarto Azul World Tour, que anunció al final de su segunda noche de la Metamorfosis Season en el Metropolitano de Madrid.

La cantante apunta este dato entre bromas aunque lo cierto es que el Rey bien podría hacerle esta pregunta y si no se la hizo él, se la hacemos nosotros. ¿Cuándo llegará la gira, Aitana?