Aitana reivindica la equidad de género en la música: "A los hombres no les exigen que bailen bien"

Billboard celebra la Latin Music Week con cantantes femeninas de toda la industria musical. En este panel de mujeres han reflexionado sobre su profesión las artistas Yami Safdie, Yailin, Ela Taubert, Silvana Estrada y Aitana.

Las estrellas de la música han abordado sus respectivas evoluciones en la profesión, y han insistido en la necesidad de una unión de mujeres para ser más fuertes. También han explicado sus debilidades, y cómo la industria no exige lo mismo a hombres y mujeres.

Ha sido en este último punto en el que la intérprete de 6 de febrero ha compartido su propia vivencia: "Lo que más me da rabia y me pone triste es que yo no sabía bailar, y en esta industria te enseñan que las cantantes pop deben saber bailar bien".

Ese pensamiento lo integró en su imaginario: "Yo pensaba que no era una buena artista pop si no podía dar el show". "Como mujer, respecto al show sobre el escenario, eso lo he sufrido bastante", ha contado.

"A los hombres no les exigen que bailen bien sobre el escenario […] en la música pop. Por eso me gusta tanto Rauw [Alejandro] porque se pone a bailar", ha explicado la intérprete de Superestrella.

Cómo encontró su sonido tras salir de 'Operación Triunfo'

Aitana también ha contado cómo comenzó en la música con tan solo 18 años, y pasó de tocar "el piano y cantarle a la familia" a que "casi todo el país" la conociera.

"Tenías que ser buena cantante y buena compositora. No solo se mira que tengas buena voz, sino que seas creativa", ha compartido. En ese momento, con tal exposición, reflexionó sobre lo que le gustaba, y se decantó por "pop juvenil" en español, de lo que no tenía "tantas referencias".

Sobre lo que ha aprendido en sus ocho años de carrera es que deberían "juntarse más" las artistas femeninas.