Aitana rompe a llorar en su último concierto del Alpha Tour en Uruguay: "Sentía que no valía"

Aitana ha terminado la gira más importante de su carrera.

El Alpha Tour ha supuesto un salto profesional, no solo por los sonidos con tintes electrónicos del disco, sino por la arriesgada -y polémica- puesta en escena. Coreografías mejoradas, juegos de luces, bailes, baladas... La evolución de la cantante ha sido notable y su poder de convocatoria es innegable. Los datos lo corroboran. En España ha agotado cada recinto que ha pistado este año y en solo dos horas de venta oficial agotó todos los tickets para su show en diciembre de 2024 en el gigantesco Estadio Santiago Bernabéu.

Este miércoles, la intérprete de Los Ángeles hacía la última parada de su gira en Montevideo (Uruguay). El estadio Antel Arena se llenaba de devotos fans de la chica Alpha. Muchos de ellos iluminaron el recinto en canciones como Luna, para la que confeccionaron pequeños astros en papel blanco, y arroparon a la artista en el cierre de su gira. El 2024 será el año de los festivales, pero los shows más íntimos se han terminado.

"De las cosas malas se aprende, ha sido un año de resurgir"

Antes de cantar The Killers, la balada sobre su ya rota relación con Sebastián Yatra, la artista hacía balance de todo lo que ha aprendido este año. Unas reflexivas palabras con las que no ha podido evitar emocionarse ante un público que la arropó en todo momento.

"Con este año se van muchas cosas, cosas buenas, cosas no tan buenas... Pero no cosas malas, porque de las cosas malas uno siempre aprende. Ha sido un año de resurgir, de volverme a encontrar, porque lo necesitaba. Necesitaba vivir todo lo que he vivido este año para aprender, para darme cuenta de muchas cosas, para querer como no he querido nunca. Para estar con mi familia, con la gente que quiero, y con vosotros... Estar aquí en un concierto con todos vosotros, eso siempre se lo lleva uno en el corazón", contaba, sentada sobre el escenario.

La cantante confesaba que echaría en falta subirse a los escenarios y encontrarse con su público.

El directo se ha convertido en su vía de escape y ahora, con perspectiva, reconoce que el trabajo y esfuerzo que ha puesto montar el Alpha Tour ha merecido la pena. "La verdad me da mucha pena terminar este show y que en unos meses no vuelva a estar encima del escenario. Yo siempre he sido una persona muy insegura y subirme al escenario era un reto, de verdad, porque me encantaba cantar, componer y hacer canciones, pero me aterraba subir al escenario porque sentía que no valía para ello", pronunciaba sin poder evitar derramar las lágrimas. Un llanto que enterneció a muchos fans, que gritaron "lo lograste".

Ha conseguido sentir el escenario como su casa, su público se ha convertido en familia. A todos ellos terminaba deseándoles una feliz Navidad y un próspero año nuevo, que supone una nueva oportunidad para crecer y empezar a cumplir sueños poco a poco.