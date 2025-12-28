Ni Aitana ha roto con Plex ni Rosalía ha grabado un nuevo videoclip: las inocentadas del 2025

Cada 28 de diciembre, España e Hispanoamérica se llenan de pequeñas mentiras para celebrar el Día de los Santos Inocentes, una festividad cristiana que conmemora el intento del rey Herodes I el Grande de deshacerse del recién nacido Jesús de Nazaret.

Las inocentadas invaden las redes sociales, y muchas de ellas están relacionadas con personajes públicos. Por supuesto, las estrellas de la música no son una excepción, y este año Aitana o Rosalía han sido objeto de pequeñas bromas.

Aitana y Plex... siguen juntos

Una de las inocentadas más virales del día ha estado relacionada con el romance de Aitana y el youtuberPlex. Un usuario en X (antes Twiter) ha vendido una supuesta "exclusiva" al informar sobre la ruptura de la pareja, que habría roto por "una discusión". "Tras su vuelta de Londres, ella le ha dejado de seguir. Además, no se han dado likes ni comentarios en sus últimas publicaciones", ha asegurado @tinyy_mp3.

La publicación, que suma más de 1,6 millones de visualizaciones, es realmente una inocentada. Lo cierto es que Aitana no ha dejado de seguir a Plex en Instagram, y la cantante sí comentó en el último post del creador de contenido, que data del 14 de noviembre.

¿Un nuevo videoclip de Rosalía?

Menos impacto ha tenido una inocentada relacionada con Rosalía. Las Bodegas Valdelana han publicado en X unas fotografías falsas de la catalana en Rioja Alavesa (Álava, País Vasco) para hacer creer que había grabado un nuevo videoclip para su álbum LUX.

"Nuestro Jardín de las Variedades es uno de los escenarios que aparece", ha asegurado la empresa. Sin embargo, pocas horas después del primer mensaje, la misma cuenta de X ha desvelado el misterio: "¡Inocentes! Hoy os hemos gastado una pequeña broma. Rosalía no ha estado grabando ningún videoclip en nuestro jardín (de momento)".

Quién sabe si, después de Berghain y La Perla, la artista tiene pensado grabar un nuevo vídeo para alguna de las canciones de su último disco...