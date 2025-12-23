Alejandro Sanz y Candela Márquez rompen su relación: "Yo no soy una perla, soy un océano"

Apenas unos días después de que Alejandro Sanz celebrara su 57 cumpleaños, el cantante, que tantas canciones de amor nos ha regalado, ha finalizado su relación con la actriz Candela Márquez, con quien salía desde hace más de un año.

Como recoge la revista HOLA!, los motivos de la ruptura no se habrían debido a terceras personas ni a conflictos externos, sino que tiene que ver con la intensidad de la relación. En palabras de su círculo cercano, "están locos el uno por el otro, pero son dos caracteres muy pasionales".

Esta no sería la primera vez que la pareja pasaría por una crisis y se habrían dado su espacio, pero al parecer ahora ha sido la definitiva. Actualmente, Candela Márquez se encuentra en Valencia para pasar las fiestas navideñas con su familia, pero al parecer habría iniciado una guerra de indirectas entre ambos con la ayuda de La Perla Rosalía.

¿Indirectas por las redes?

Algo que se está volviendo muy habitual en personas que han pasado por una mala relación es publicar en redes sociales la canción de La Perla de Rosalía como un dardo público contra sus exparejas. Al parecer, esto mismo hizo Candela Márquez, o, al menos, así se lo tomó Alejandro Sanz.

"Yo no soy una perla, soy un océano", se defendió el artista ante la acusación sobre las dos de la mañana, hora española.

Pero la cosa no quedó ahí, sino que unas horas más tarde la actriz publicó una fotografía donde aparecían unos ciervos, algo que los usuarios interpretaron con una segunda intención.

También, al poco de acabar la relación, hizo algunas publicaciones sobre la importancia de la familia, después de años sin celebrar la Navidad a su lado. "Porque no nos tenemos que olvidar que ellos lo son todo, más que el trabajo, las amistades, las parejas.... porque la familia siempre va a estar ahí", comentó.

Su historia de amor

Fueran cuales fueran los motivos de estas publicaciones, lo cierto es que ambos compartieron una bonita historia de amor. Su relación salió a la luz en octubre de 2024, comenzando a partir de este punto a hacer apariciones públicas poco a poco.

Alejandro Sanz y Candela Márquez llegando a los Latin Grammy 2024 | GTRES

La primera vez que se les vio en una cita fue en un partido del Inter de Miami, donde se podía palpar la complicidad. Después, llegaron los mensajes en redes, las fotografías y un posado que lo hizo todo oficial en los Latin Grammy de 2024.

A pesar de la diferencia de edad y los rumores de crisis, la pareja siempre se mantuvo unida, pero la ausencia de Candela en los Grammy de 2025 hizo saltar las alarmas. Ahora, esta historia es cosa del pasado y solo queda ver si esta pequeña guerra que se ha formado consigue calmarse y pueden quedarse con un buen recuerdo.