Alejandro Sanz comparte un emotivo vídeo de Rosalía interpretando 'Cuando nadie me ve'

El cantante ha recordado la actuación que Rosalía le dedicó en los Latin Grammy hace dos años, cuando Sanz fue premiado como 'Person of The Year'.

La prensa internacional se rinde al poder de Rosalía. La revista Time asegura que 'Con Altura' "suena como el futuro de la música pop global", pero este éxito meteórico ya lo vaticinó Alejandro Sanz hace dos años, cuando pidió a la cantaora catalana que lo acompañase a una de las entregas de premios más importantes del mundo.

Los Latin Grammy premiaron a Alejandro Sanz en 2017 como 'Person Of The Year', valorando así el compromiso del artista con diversas causas sociales y como un reconocimiento a toda su carrera musical.

Fue entonces cuando Rosalía se subió al escenario de los Premios para homenajear al cantante interpretando uno de sus temas más conocidos, 'Cuando nadie me ve'. La joven derrochó pasión y fuerza con una actuación muy emotiva, actuación que Sanz ha desempolvado del baúl de los recuerdos para compartirla con sus seguidores.

"Me he encontrado esta actuación cargada de tantos recuerdos...hace dos años mi Rosalía me acompañó cuando me dieron el #PersonOfTheYear en los Latin Grammys . Derroche de talento y sentimiento para empezar bien un lunes. #CuandoNadieMeVe", escribía el cantante junto al vídeo.