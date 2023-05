Alejandro Sanz, más sincero que nunca sobre su estado de ánimo con sus fans: "No estoy bien"

Alejandro Sanz no está pasando por su mejor momento.

El cantante ha compartido sus sentimietos más profundos sobre su estado de ánimo con sus seguidores a través de Twitter en un arrebato nocturno de sinceridad.

"No estoy bien. No sé si esto sirve de algo pero quiero decirlo. Estoy triste y cansado. Por si alguien más cree que hay que ser siempre una brisa de mar o un fuego artificial en una noche de verano. Estoy trabajando para que se me pase… llegaré a los escenarios y algo dentro me dirá que hacer. Pero a veces no quiero ni estar. Literalmente. Sólo por ser sincero. Por no entrar al ruido inútil. Sé que hay gente que se siente así. Si te sirve, yo me siento igual", ha confesado el cantante.

Los seguidores del cantante madrileño se han preocupado ante tal mensaje, pero es de valorar que un personaje público se muestre sincero y vulnerable con sus fans, demostrando que también son humanos y que no todo es alegre siempre en la vida de un artista: son de carne y hueso.

Pese a confesar su complicada relación con los escenarios ahora mismo, el artista acaba de terminar su gira por Latinoamérca, y el 3 de junio dará comienzo su tour SANZ en VIVO por España, empezando por Pamplona.

Alejandro compartió hace unos días una recopilación de imágenes de sus shows con alguna que otra revelación.

A pesar de que el intérprete esté pasando por una mala racha, cuenta con el apoyo incondicional de todos sus fans y de la música, su mejor aliado.