Alejandro Sanz reflexiona sobre "todo lo vivido" en vísperas de su gira ‘¿Y ahora qué?’

Tras dos años de trabajo en el estudio, el 23 de mayo Alejandro Sanz lanzó nuevo álbum, el vigésimo cuarto en las más de tres décadas que lleva el madrileño dentro de la industria de la música.

Aunque ahora parece que la vida le sonríe tras los diez sold outs que por el momento le ha conseguido su gira ¿Y ahora qué?,homónima de su último disco —con 21 destinos por el país mexicano— Sanz tuvo una temporada un poco oscura, en la que "A veces no quería ni estar. Literalmente" y parece que a este momento se refiere con el último post que ha subido a su perfil de Instagram, con un texto que ha dejado un poco desconcertados a sus fans.

"A 28 días de empezar la gira, me obligo a recordar todo lo vivido. Todo lo que me ha llevado a levantarme cada día y seguir creando un show en el que desde la primera nota hasta la última marcarán mi vida y la vuestra. ¿Y ahora qué? Ahora vamos a vivir todo lo que llevamos esperando mucho tiempo", comparte con sus seguidores,

Somos conocedores de que en mayo de 2023 el cantante no estaba pasando por un buen momento, tal y como él mismo expreso en su cuenta de X: "No estoy bien. No sé si esto sirve de algo pero quiero decirlo. Estoy triste y cansado. Por si alguien más cree que hay que ser siempre una brisa de mar o un fuego artificial en una noche de verano. Estoy trabajando para que se me pase… Llegaré a los escenarios y algo dentro me dirá que hacer. Pero a veces no quiero ni estar. Literalmente. Sólo por ser sincero. Por no entrar al ruido inútil. Sé que hay gente que se siente así. Si te sirve, yo me siento igual."

El artista estaba en una fase complicada, en plena separación con Rachel Valdés y todo empezó a tener sentido de nuevo tras el lanzamiento de Palmeras en el jardín, el sencillo que explica su relación con su expareja y sus sentimientos tras la ruptura: "Le di la vuelta a mi mundo para que se pareciera a ti".

Un mes después del comunicado, en junio, supimos que además, Sanz había decidido cambiarse de discográfica y poner en venta su finca de Cáceres, mientras recorría España en su exitosa gira intenacional #LaGira.

Hoy, Alejandro Sanz nos ilumina y nos hacer ver cómo por mucho que nos dejen con el "corazón partío" siempre podemos levantarnos y superarnos a nosotros mismos.