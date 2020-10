La alternativa más "animal" de Paz Padilla para mantener a raya a la COVID-19

Al mal tiempo, buena cara. Y si el 2020 nos obliga a incorporar la mascarilla como complemento indispensable para frenar el avance del COVID-19, qué mejor manera de darle un toque divertido a la situación que sustituyéndola en ocasiones por unas enormes caretas de animales.

Sí, en vez de una pandilla de amigos, los colegas de Paz Padilla parecían los miembros de una granja. De esta guisa se han paseado por Sevilla y Ronda, las dos localidades que han visitado este fin de semana. Una vaca, un caballo, un unicornio, un mono, un oso panda... ¡Los mismos que estaban en el arca de Noé el día del diluvio universal!

Paz Padilla ha grabado varios vídeos en actitud cotidiana, como quien no quiere la cosa, con estas caretas tan divertidas. ¡Pero no solo eso! También se han metido en la piscina, han salido a comer, a cenar.... Sin duda, se trata de una simpática alternativa que en redes ha triunfado: cientos de usuarios han aplaudido a la humorista por sobrellevar la situación con tanto humor. No corren buenos tiempos para el turismo, así que... ¿Qué mejor manera de incentivar la economía que redescubriendo los rincones más mágicos del país? ¡Haz como Paz Padilla y hazte una "escapada" animal!