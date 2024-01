Álvaro de Luna confirma que su última canción, 'Suerte', está dedicada a Laura Escanes

Nadie tenía dudas porque las indirectas eran evidentes, pero por si había algún resquicio en el aire... Álvaro de Luna confirma el Shakirazo.

El artista, que hace un par de semanas, publicó una canción llena de dardos a su expareja, Laura Escanes, confirma que la canción habla de sus sentimientos y va todavía más allá. Cuando la reportera de Europa Press tilda el tema como un Shakirazo (comparándolo así con la venganza musical que la colombiana se cobró con su ex), él se muestra conforme.

"Creo que usar lo de haber hecho un shakirazo lo puedo llegar a entender porque ha sido supersonado, pero, al final, yo creo que todos los que nos dedicamos a escribir canciones hablamos de nuestros sentimientos, de cómo nos encontramos, de cosas que hemos vivido, de sensaciones que hemos tenido...", responde el artista, dando por hecho que la canción es "un fiel reflejo" de lo que ha vivido con Laura Escanes, tal y como citó la periodista.

En la canción, el sevillano acusa a la joven empresaria de preocuparse de los comentarios y miradas ajenas. "Descuidaste lo nuestro / y solo cuidaste lo que se veía", canta el artista, que añade un estribillo en el que juega con el título de otra canción que le dedicó cuando su amor estaba en auge: "Yo quise todo contigo / y tú quisiste joderlo".

Las referencias eran evidentes, y para Álvaro de Luna esto "forma parte del arte, de la composición y de lo que cada uno quiere representar y quiere que la gente entienda. Yo he hecho lo que vengo haciendo desde siempre, porque le he escrito muchas canciones a mucha gente, a muchas sensaciones y a muchas vivencias. Vengo haciendo lo que he hecho hasta ahora. Estoy contento de que los resultados estén siendo buenos", asegura.

Por su parte, la influencer no ha hecho ninguna alusión directa al estreno de esta nueva canción. Lo que sí ha hecho es compartir varios misteriosos (pero reveladores) mensajes en sus redes sociales. Unos dardos que muchos aseguran que están dirigidos al artista y que se han tomado como respuestas a las referencias de De Luna.

Son varios tuits los que se han relacionado con el asunto. En uno de ellos utiliza el refranero español para criticar lo que se habla de otras personas.

La ruptura de Álvaro de Luna y Laura Escanes se hizo pública a finales de octubre del año pasado. Llevaban un año de relación y, según Hola, en agosto del mismo año habrían atravesado una crisis que finalmente no fueron capaces de superar.