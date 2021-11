Álvaro Urquijo desvela la verdadera causa de la muerte de su hermano Enrique hace 22 años

Este 17 de noviembre se cumplen 22 años de la muerte de Enrique Urquijo, uno de los genios más reconocidos de la música española. La voz del líder de Los Secretos se apagaba para siempre tras 20 años de carrera musical junto a sus hermanos Javier y Álvaro, ambos guitarristas y núcleo duro de una banda que fue mutando en su formación a lo largo de los años.

Hallado en un portal de Malasaña hace 22 años

La sórdida muerte del músico en 1999 siempre ha estado rodeada de suposiciones. Este miércoles hace exactamente 22 años que el cantante fue encontrado muerto en un portal de la calle Espíritu Santo en el madrileño barrio de Malasaña. Tenía 39 años pero arrastraba un historial de adicciones que comenzó años atrás, cuando nada más salir del colegio los pequeños Urquijo se toparon con la droga delante de sus narices.

"Salimos del colegio para meternos en una gira. La falta de información era tremenda. En 1982, con 20 años, ya había esnifado heroína porque me habían invitado. Nadie te decía que aquello te podía enganchar. De pronto estaba una semana sin consumir y me entraba el tembleque", explica Álvaro Urquijo en una entrevista con El País. "Enrique estuvo desde 1983 en tratamiento. Fue el primero que vio las orejas al lobo", añade.

El final del artista llegó de manera prematura y supuso un gran mazado tanto para la familia como para el público. En aquel momento los titulares de la prensa recogieron que Enrique Urquijo había muerto por una sobredosis de heroína, pero según su hermano no fue esta sustancia la que provocó su sobredosis. Lo cuenta en el libro de memorias que publica este mismo miércoles, coincidiendo con el aniversario de su muerte. Siempre hay un precio (Espasa) repasa la deteriorada situación de Los Secretos en sus últimos años.

La verdadera causa de la sobredosis: no fue la heroína

Álvaro Urquijo mantiene que la muerte de su hermano fue accidental. En ningún caso Enrique buscaba acabar con su vida y tampoco fue la heroína la sustancia que hizo rebosar un vaso que ya estaba lleno de agua.

"Fue una combinación de barbitúricos y de coca base la que le causó una parada cardiorrespiratoria. Eso, y la mala suerte. Nadie va a casa de unos camellos a suicidarse. Nadie quiere tener un subidón, se toma unas pastillas para que se le pase y nunca llega a casa", relata Álvaro en el libro, refiriéndose con 'barbitúricos' una sustancia llamada Tranxilium.

Para Álvaro esos momentos se asemejaron a la crónica de una muerte anunciada. Los años de desintoxicaciones y continuas recaídas hacían dudar al entorno de Enrique de su estabilidad. Cuando encontraron el cadáver de Enrique en la calle, fue su mujer la que le informó de algo que ya había rondado por su mente. "Solo dijo 'Álvaro, ha pasado' y un largo silencio. Me quedé destrozado", cuenta.

Los días previos a su muerte

En 2019, cuando se cumplieron dos décadas de la muerte de Enrique Urquijo, la que fue su novia durante sus últimos tres años de vida hablaba con El País para recordar los días previos al fatal desenlace.

Pía Minchot tenía 21 años cuando lo conoció y vivieron tres años juntos en un piso que él había comprado en Guzmán el Bueno (Madrid). La joven convivió con el artista, que era 16 años mayor, y la única hija de éste, María, fruto de una relación con otra de sus parejas, Almudena.

Aunque tuvieron algún desencuentro, Minchot mantiene que Enrique siempre había mostrado su intención de recuperarse totalmente. Ella permanecía ajena al mundo de las drogas y animaba al músico a llevar hábitos sanos. "No me he drogado en la vida", contó después de señalar que el líder de Los Secretos se encontraba bien antes de su muerte.

"Los días anteriores a su muerte estaba muy bien, se puede comprobar en las fotos de la época. Se cuidaba, iba al gimnasio. Me acuerdo que fueron los premios Amigo (galardones que otorgaba la industria de la música, ya extintos). Él dio un premio. Estaba guapo, con buen aspecto. El fin de semana anterior a su muerte (falleció un miércoles) estuvimos en Toledo, paseando, riéndonos"

Además del libro Siempre hay un precio, el 19 de noviembre saldrá también a la venta el formato CD+DVD de Desde que no nos vemos, un disco homenaje por el vigésimo aniversario del fallecimiento de Enrique Urquijo. Un disco grabado en el homenaje que se celebró el 17 de noviembre de 2019 en el Wizink Center.