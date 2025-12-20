Amaia confiesa cómo sería su vida sin ser famosa: "Estaría viviendo con mis padres"
En su última entrevista, Amaia reflexiona sobre cómo habría sido su presente y futuro si no hubiese participado en Operación Triunfo 2017. "Soy consciente de la suerte que he tenido", comenta.
Amaia es conocida por ser una de las artistas más naturales del panorama musical español. Su presencia en Operación Triunfo 2017 le permitió conectar con el público a nivel personal y profesional, algo de lo que aún se beneficia ocho años después. Pero ¿qué habría pasado si no se hubiera presentado a ese casting?
La cantante, que consiguió la victoria en el concurso por encima de Aitana, se sincera al respecto en su nueva entrevista con El País. Amaia asegura que piensa "mucho" en qué habría hecho con su vida sin OT y responde: "Hubiese entrado al conservatorio".
"Soy una persona digamos… ¿Vaga?", sigue diciendo. "A mi psicóloga le comento que tengo la sensación de que todo me ha venido un poco dado, como si no me hubiera tenido que esforzar. Suena algo frío, pero soy consciente de la suerte que he tenido", asegura.
"Si no hubiese entrado a 'OT', quizás no hubiese tenido la capacidad de luchar"
Amaia piensa que, sin Operación Triunfo, quizás no habría tenido la "capacidad de luchar" por dedicarse a la música. "Lo fácil sería decir que estoy segura de que me habría puesto las pilas, pero quizás estaría viviendo con mis padres", zanja.
Sobre su salida de 'Operación Triunfo'
Al salir de OT y terminar la gira del programa, Amaia empezó a componer para centrarse en su carrera en solitario. Hasta ahora. Pero los inicios no fueron sencillos. "Es vital, cuando sales de programas así, estar rodeada de gente a la que le importas. Te ves a ti misma en una situación para la que necesitarías tener años de experiencia y de la noche a la mañana te enfrentas a la industria, a contratos, a discográficas… Es como si de repente te pusieran a operar sin tener la carrera de Medicina", compara.
Para Amaia, en un momento así, "es esencial tener a gente que te mantenga en la tierra". "Tuve la suerte de tener a mi hermano, que es mi mánager, y a mi tío Joaquín, que es gerente de la universidad y me ayudó con los contratos. Estoy agradecida porque por parte tanto de la discográfica como del público me he sentido muy respetada y me han dado la libertad necesaria para dejarme hacer. Se han fiado de mi criterio", comenta.
¿Y cómo gestiona el éxito? "Me encanta ser 'famosita', pero no famosa", confiesa. "Amo mi estado actual y no me gustaría crecer mucho más a nivel de popularidad. Creo que no tendría la capacidad de sobrellevar un nivel de fama muy alto", concluye.