Amaia exige al Gobierno de España que actúe "hasta que Palestina sea libre"

Amaia ha celebrado este sábado 4 de octubre el último concierto de su gira de verano. Lo ha hecho desde el Festival•B 2025 de Barcelona , donde se ha pronunciado a favor de la liberación del pueblo palestino: "Quiero aprovechar mi posición y mi altavoz para pedir que se siga hablando de ello", ha dicho desde el escenario.

Amaia Romero, conocida simplemente como Amaia, ha puesto el punto final a su gira de conciertos de verano con su espectáculo en el Festival•B 2025 de Barcelona, donde el viernes 3 de octubre cantó por sorpresa junto a Judeline. Próximamente, la artista anunciará nuevas fechas para seguir presentando en directo su último disco, Si abro los ojos no es real.

En un momento del show, Amaia ha querido pronunciarse sobre la situación bélica en Gaza. "Si lo piensas, estamos en el festival, lo estamos pasando bien, no sé qué. Pero cuando lo piensas, genera un sentimiento de muchísima frustración y muchísima impotencia", ha empezado diciendo.

"Por eso, quiero aprovechar mi posición y mi altavoz para pedir que se siga hablando de ello. Para pedir que se le siga pidiendo al Gobierno que actúe, para seguir luchando, para seguir yendo a manifestaciones. Hasta que pare esto y hasta que Palestina sea libre", ha añadido. Como respuesta a sus palabras, el público ha gritado "Free, free Palestine".

Su discurso coincide con las numerosas manifestaciones organizadas en toda España tras el asalto de Israel a la Global Sumud Flotilla. Ese mismo 4 de octubre, unas 70.000 personas se manifestaron en Barcelona a favor de Palestina —según datos de la Guardia Urbana, mientras los organizadores elevan la cifra a 300.000—.

Su opinión sobre la posible retirada de España de Eurovisión

Esta no es la primera vez que Amaia se pronuncia sobre Palestina. También lo hizo ante los micrófonos de Europa Press tras darse a conocer la noticia de que España no participará en Eurovisión 2026 si la Unión Europea de Radiodifusión (UER) permite que compita Israel.

Preguntada por su opinión, dijo: "Me parece genial, estoy súper a favor de esta decisión y me parece que es algo muy necesario. Me parece muy bien". Además, desveló que "no volvería a ir" a Eurovisión tras su experiencia en 2018 porque se trata de una competición musical que no encaja con su forma de ser.