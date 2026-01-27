Amaia Romero aparece junto a Pedro Almodóvar y el elenco de 'Amarga Navidad': ¿Fichaje para su próxima película?

Con su gira aun a la espera de pasar por A Coruña, Sevilla, Bilbao, Valencia y Barcelona, Amaia Romero ha acaparado de nuevo las miradas, esta vez por su relación con Pedro Almodóvar.

Y es que la pamplonesa ha aparecido en una publicación de la modelo Nines Álvarez, en la que aparece con ella y el director, junto a parte del elenco de Amarga Navidad, su próxima película: Carmen Machi, Milena Smit y Victoria Luengo.

"Comida italiana en familia", decía la publicación en la que aparece la cantante junto a Almodóvar y la actriz Milena Smit en una foto y en otra con todo el grupo, ambas en un restaurante madrileño especializado en pastas.

¿Será este el primer aviso de que Amaia se convertirá en chica Almodóvar como ya lo hizo Rosalía? ¿O quizás ha prestado su voz para la banda sonora de la película?

¿Su primera vez actuando?

Puede que haya algún despistado que no lo sepa, pero de confirmarse su participación en una futura cinta, esta no sería la primera vez que veríamos a Amaia como actriz.

Su primer papel fue dentro de la serie Paquita Salas (2019), dirigida por Javier Calvo y Javier Ambrossi, aunque solo tuvo aparición en un capítulo.

Años después, en 2023, apareció en la película La Mesías, también de Los Javis, siendo nominada en los Premios Feroz a Mejor actriz de reparto.

Versionó la banda sonora de 'Volver'

Bajo el mismo nombre que la película de 2006, la canción Volver fue interpretada originalmente por Estrella Morente, una copla con un tono de nostalgia.

Amaia cantó esta versión por primera vez durante su paso por Operación Triunfo 2017, pero también la interpretó para el documental sobre el director, Pedro x Los Javis, en el cual pudimos ver a la actriz Penélope Cruz reaccionando ante su voz.

Su encuentro en los Goya

Haciendo gala de su naturalidad, Amaia charló con Almodóvar unos segundos en la alfombra roja de los Premios Goya 2024. "Le he dado un abrazo y le he dicho: '¿Qué tal estás, Pedro?' y me ha dicho: 'Muy bien, ¿y tú?'. Y yo le he dicho: 'Pues muy bien también'", compartía a los medios la cantante de Tengo un pensamiento.

En esa edición, Amia fue la encargada de abrir la gala de la 38ª edición de los premios junto a David Bisbal y entregó junto a Alba Flores el premio a Mejor canción original a Rigoberta Bandini.