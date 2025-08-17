Amaral se pronuncia sobre su polémica con Bunbury: "Es una historia de acoso continuado"

Los peores bulos son los que perduran en el tiempo y en el imaginario colectivo, a pesar de haber sido desmentidos una y otra vez. Eso es lo que ocurre con la polémica entre Amaral, mítico dúo de música pop, y Enrique Bunbury, líder del grupo Héroes del Silencio.

En 2006, Bunbury publicó una canción titulada Puta desagradecida, donde canta versos como "No conozco a nadie que mienta como tú / Con tanta disciplina, precisión y sinceridad / Te ganaste tu lugar con ingeniosa ingenuidad". En su momento, muchos fans del cantante pensaron que la letra hablaba de Eva Amaral, algo que el propio Bunbury ha desmentido en varias ocasiones.

Sin embargo, la intérprete del dúo sigue recibiendo ataques por este tema a través de redes sociales y acusaciones de "dar puñaladas por la espalda y ser trepa". Casi 20 años después del lanzamiento de la canción, ahora Amaral ha querido pronunciarse al respecto con varios mensajes en X (antes Twitter): "¡Ufff! Hartazgo grande de tanto ataque machista. Igual este hombre [Bunbury] debería haber parado esto hace tiempo".

En otra respuesta a un hater, ha dicho: "En lugar de venir aquí a atacar y contar estupideces, por qué no le preguntas a Bunbury. Creemos que es hora de que se cuente la verdad y, de paso, de que sus seguidores nos dejen en paz". "Esto no es una cuestión de ser mejor o peor. Es una historia de acoso continuado por parte de algunos seguidores de Bunbury con insultos bastante misóginos y chungos y también amenazas. Todo en base a una historia que alguien se inventó", ha añadido Amaral en otro mensaje.

La verdad detrás del bulo sobre Amaral y Bunbury

La historia se remonta al año 2004, cuando Eva Amaral fue telonera de Bob Dylan durante su gira por España ante una lesión en la mano de Juan Aguirre. Ante el imprevisto, se planteó la posibilidad de que Bunbury sustituyera al dúo, pero finalmente Eva siguió adelante en solitario.

Así lo explicó el propio Bunbury en una entrevista para Cuadernos Efe Eme en 2014: "El texto de Puta desagradecida pertenece a mi época deambulando por Nicaragua [2003]. No habla de Eva, ni remotamente, y menos tiene que ver con el affaire Bob Dylan. En realidad, a mí me propusieron sustituirles en la gira con Dylan por un accidente de Juan en su muñeca, que le impedía continuar los tres conciertos que faltaban".

"Es cierto que me hubiera gustado hacer esos conciertos pendientes con Dylan, pero Eva decidió hacer los shows sola, sin Juan", continuó. "No me mosqueé en ningún momento. Eran sus conciertos, yo solo me ofrecí como favor a Gamerco en caso de que tuvieran que cancelar. Punto".

"Parece que hay un núcleo de fanáticos de este señor al que la aclaración no les ha llegado con suficiente claridad y de cuando en cuando entran en nuestras redes a dejarnos su amor", ha reflexionado Amaral este domingo 17 de agosto.