"Te amo con todo mi corazón": Rodrigo de Paul aparece por sorpresa en un concierto de Tini

Revolución en Argentina, que se encuentra todavía celebrando el éxito de su Selección en el Mundial de Fútbol.

Al éxtasis por el triunfo deportivo se une la euforia de los fans que vivieron en primera persona la declaración de amor que el futbolista Rodrigo de Paul le hizo a su novia, la cantante Tini, en medio de un concierto.

La artista cantaba en el Campo Argentino de Polo dentro de su gira 'Tini Tour' cuando el deportista sorprendía a su chica en medio de una actuación. Sin dudarlo, agarró el micrófono y desveló al público lo mucho que significa para él su relación.

"Te amo con todo mi corazón. Me enseña todos los días, me enseña a ser mejor, a trabajar, a no rendirme y creo que una parte de lo que he logrado se lo debo a ella porque como ya dije, en el peor momento de mi vida pareció para darme mucha luz y mucho amor. Te lo agradezco, te amo, te mereces y esto y todo lo que te pasa", dijo, muy emocionado.

Los gritos de los 30.000 asistentes se volvieron ensordecedores, una prueba de la expectación que genera la pareja desde que se confirmó el pasado mes de abril que entre ellos había algo más que una amistad. Unas fotos de su escapada romántica a Ibiza lo demostraron.

"Te amo mucho, ya sabes todo lo que te admiro y ya sabes que cada dñua te amo más, estoy muy orgullosa de todo lo que vivieron y como lo enfrentaron", dijo la artista muy emocionada y haciendo referencia a la victoria de la Selección Argentina en el Mundial de Fútbol.