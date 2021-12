Amor en la música: las parejas y separaciones más sonadas de 2021

Los corazones musicales han estado muy agitados en 2021, que ha dejado nuevas y mediáticas parejas y también nuevos solteros. Hablamos de las rupturas, porque este año también se han vivido separaciones poco esperadas y muy comentadas.

Te contamos las nuevas parejas y las rupturas más sonadas de 2021.

Las nuevas parejas de 2021

Rosalía y Rauw Alejandro

Los rumores se confirmaron el 25 de septiembre cuando Rosalía cumplió 28 años. Ese día llegó la confirmación del romance con una declaración de amor de Rauw Alejandro. "Aunque se vaya el sol contigo el día nunca acaba 🎶 Feliz cumple bebe… 🎂🎉💕", escribió el cantante a la catalana en Instagram.

El puertorriqueño fue quien dio el primer paso en esta relación, que nos ha dejado grandes momentos con besos en público, mensajes en conciertos, fotos en redes y perreo sobre el escenario. El lunes 27 de diciembre la catalana apareció por sorpresa en un concierto del puertorriqueño y sus movimientos de cadera dispararon la temperatura.

Adele y Rich Paul

Rich Paul es el hombre que ocupa el corazón de Adele. Después de un complicado proceso de divorcio, se separó de Simon Konecki, padre de su hijo Angelo, en 2019, la talentosa artista se ha vuelto a abrir al amor.

Él es un agente deportivo estadounidense al que conoció en una fiesta de un amigo común, según contó en una entrevista con Rolling Stone el pasado noviembre. Ese día bailaron a ritmo de Drake, ya que el DJ encargado de amenizar el evento incluyó varias de sus canciones.

Antes de esta entrevista, en septiembre, Adele ya había hecho pública la relación en Instagram al incluir en una galería de imágenes una foto con Rich Paul. Ya era vox populi, ya que las primeras fotos de la pareja se habían publicado en julio.

Jennifer Lopez y Ben Affleck

¿Quién dijo que las segundas partes nunca fueron buenas? 17 años después de su ruptura, Jennifer Lopez y Ben Affleck se están dando una segunda oportunidad, y parece que todo va viento en popa.

La pareja empezó su primera relación en 2002 y la terminó en enero de 2004, sólo unos meses después de cancelar la boda que tenían planeada para 2003.

Esta nueva etapa llegó después de que en abril de 2021 Jennifer López terminase su relación con Álex Rodríguez. Encontró un apoyo en su ex, que rápido se convirtió de nuevo en su novio. En julio de 2021, la cantante compartió algunas imágenes por su cumpleaños que confirmaron oficialmente su noviazgo con Ben Affleck. Tras esta publicación llegaron fotos y más fotos, pero no datos. El propio Ben Affleck ha asegurado en The Wall Street Journal que no tiene intención de contar los secretos de su reconciliación. “Es una gran historia de amor”, aseguró el actor. "Quizás un día lo cuente, lo escribiré todo... Luego lo prenderé fuego”.

Cristina Márquez (Martina DiRosso) y María Casado

La presentadora de televisión María Casado nos sorprendió a todos en septiembre al hacer oficial en la gala Starlite su relación con la cantante Cristina Márquez, cuyo nombre artístico es Martina Di Rosso.

Desde ese momento, la pareja no ha dejado de mostrar su felicidad. De hecho, la periodista dedicó una cariñosa felicitación a su chica tras obtener el segundo premio en el certamen MálagaCrea Rock 2021: “Orgullosa de ti. Te quiero. Segundo premio del #Málagacrearock2021”. Martina DiRosso le respondió en los comentarios con un mensaje igual de bonito y lleno de amor hacia la periodista: “Te quiero, gracias por ser aún mejor de lo que llevo una vida soñando".

Arón Piper y Jessica Goicoechea

A pesar de que los rumores de una posible relación entre la influencer Jessica Goicoechea y el cantante y actor Arón Piper comenzaron en julio de 2020, la pareja no los confirmó hasta agosto de este 2021. Los artistas pusieron fin a todas las habladurías después de que Goicoechea compartiera una foto junto al actor de Élite en sus redes sociales.

También hay foto de la pareja besándose. Esta es obra del fotógrafo de catalán Albert Mullor, que fue quien publicó la mencionada fotografía de la pareja. La imagen se hizo el 28 de noviembre durante la fiesta de cumpleaños de Jessica. Cumplió 25 años.

Travis Barker y Kourtney Kardashian

¿Alguien ha dicho la palabra boda? El “sí, quiero” del batería de Blink-182 Travis Barker y la socialité Kourtney Kardashian podría llegar pronto.

La pareja, que oficializó su romance en febrero de 2021 publicando una foto de sus manos entrelazadas, prepara ahora su boda. El 17 de octubre el músico, que ya tiene tatuado el nombre de Kourtney en el pecho, le pidió matrimonio a su chica y ésta dijo sí.

Duki y Emilia Mernes

Todo empezó hace seis meses. Las salidas nocturnas del rapero argentino Duki y la cantante pop Emilia Mernes y la coincidencia de ambos en eventos desataron la rumorología. El romance se hizo oficial el pasado 9 de diciembre cuando Duki publicó una foto besando Emilia Mernes. ¿En el pie de la imagen? Un emoji con forma de corazón.

Omar Montes y Lola Romero

El reconocido cantante de Pan Bendito Omar Montes mantiene desde marzo de 2021 una relación con [[LINK:INTERNO|||News|||6048a31f7ed1a8e191e92910|||Lola Romero, conocida como la ‘Kardashian gitana’]]. Tiene 14 años menos que él y es una apasionada de TikTok.

Omar Montes y Lola Romero, de 18 años, se dejaron ver por primera vez juntos en julio de 2021. La joven compartió en esta red social un vídeo en el que se les ve abrazados, en actitud muy cariñosa y confirmando, prácticamente, lo que desde hace meses sospechaban sus seguidores.

Harry Styles y Olivia Wilde

Tras separarse de su marido, el actor Jason Sudeikis, a principios de 2020, la actriz Olivia Wilde ha encontrado el amor este 2021 de la mano de Harry Styles.

La historia empezó con la película Don´t Worry Darling. La pareja empezó a compartir tiempo fuera y dentro del set de rodaje, y el roce hizo el cariño. En enero de 2021 la actriz y directora de 37 años y el actor de 27 asistieron juntos a una boda y entre los meses de abril y junio compartieron memorables momentos en Londres. Finalmente la relación se confirmó en julio durante una estancia en Italia donde fueron fotografiados besándose.

Para acabar de confirmar el idilio, en septiembre de este año Olivia Wilde acudió al concierto de su novio Harry Styles, donde no paró de bailar con sus canciones y grabar vídeos.

Zendaya y Tom Holland

Tom Holland y Zendaya, ambos de 25 años, forman otra de las parejas de 2021. Ya en 2017 se hablaba de que entre ambos había algo más que amistad, pero el idilio no se confirmó hasta julio 2021 cuando los paparazzi consiguieron captar una imagen de Zendaya y Tom Holland besándose apasionadamente en un coche. Tras esto llegó la confirmación oficial: el 1 de septiembre Holland felicitó a Zendaya por su cumpleaños. “Mi MJ, Ten el más feliz de tu cumpleaños. Llámame cuando estés despierta”, escribió el actor. La respuesta de la actriz no tardó en llegar: “Llama ahora”, y un emoji con forma de corazón.

Los rumores ahora van por otras vías y hay quien habla ya de futura boda. Todo tiene que ver con la decisión de Tom Holland de dejar la actuación para formar una familia y el nuevo anillo de Zendaya.

Olivia Rodrigo y Adam Faze

Olivia Rodrigo no está solo triunfando en el plano musical… ¡También en el amor!

En verano se empezó a hablar de que la cantante de 18 años y Adam Faze estaban juntos ya que habían sido pillados en el estreno de la película Space Jam: A New Legacy. Poco después se confirmó la relación con un apasionado beso de ambos. Pero ¿quién es este joven que ha robado el corazón de la estrella del pop?

Adam Faze es un conocido empresario de tan solo 24 años, director de la productora independiente Must B Nice. Ha escrito en la revista Forbes como colaborador y no podemos decir que sea una persona muy activa en redes sociales. Su perfil en Instagram (@adamfaze) lo tiene privado.

Maluma y Susana Gómez

La Navidad es la época perfecta para demostrarle todo tu cariño a quien de verdad amas, y Maluma se lo ha tomado al pie de la letra. Tras romper con la modelo Natalia Barulich en noviembre de 2019, el cantante vuelve a estar enamorado.

Ella es Susana Gómez, una arquitecta divorciada con la que según los rumores empezó la relación en octubre de 2020. La pareja confirmó la relación este mes de diciembre con un apasionado beso junto al árbol de Navidad. ¿El pie de foto perfecto para acompañar la romántica imagen? “Gracias Santa”.

Cepeda y Andrea Dalmau

Un secreto a voces, un romance repleto de rumores y mucha intriga. Cepeda, de 32 años, había dejado entrever su relación con la influencer Andrea Dalmau, de 19 años, en las redes sociales alternando en los mismos locales. Este mes ¡Hola! ha confirmado todas las especulaciones publicando unas imágenes de la pareja paseando en actitud cariñosa por las calles de Madrid.

Tras descubrirse la relación sentimental, la pareja no ha querido esconderse más. Uno y otra han publicado en Instagram sus primeras fotos juntos. Él, una instantánea en Baqueira; y ella, un arrumaco bajo la lluvia.

BONUS TRACK: Rihanna y ASAP Rocky

Rihanna y Rocky // Diario El País

El rapero ASAP Rocky y la cantante Rihanna se conocen desde hace nada más y nada menos que ocho años. Sin embargo, no fue hasta noviembre de 2020 cuando se dejaron ver juntos por primera vez. En mayo de este 2021, en una entrevista con la edición estadounidense de la revista GQ, el rapero confirmó su relación con Rihanna, explicando que era su pareja desde hacía al menos un año. De hecho, no dudó en referirse a la cantante como el amor de su vida.

Los rumores ahora señalan que la cantante podría estar embarazada. Todo por un vestido holgado que lució al ser nombrada Heroína Nacional de Barbados. En ese momento, crecieron las especulaciones de que podía estar embarazada. ¿El causante? Un vestido holgado que lució en el evento. Ella misma lo desmintió a una fan al responder una publicación diciendo:“¡Jaaaaa! ¡Baaastaa! ¡No viniste a los primeros 10 baby showers! Me tachan de embarazada cada año, carajo”.

Las rupturas (y nuevos solteros) de 2021

Camila Cabello y Shawn Mendes

El 18 de noviembre de 2021 se confirmó la ruptura entre Camila Cabello y Shawn Mendes. Su relación había empezado dos años antes, después de la exitosa colaboración de los artistas en el tema Señorita, y terminó con un comunicado en Instagram: "Hola chicos, hemos decidido terminar nuestra relación romántica, pero nuestro amor mutuo como humanos es más fuerte que nunca".

Al parecer fue el cantante estadounidense quien decidió poner fin al romance ya que la relación se estaba enfriando, según publicó el contó una fuente cercana a la pareja e E! News: “Era obsoleta y complaciente”.

La canción de Shawn Mendes It’ll Be Okay da pistas sobre la ruptura "Si me dices que te vas, te lo pondré fácil / Todo estará bien / Si no podemos parar de sangrar, /no tenemos que arreglarlo, no tenemos que quedarnos / Te querré de todas las maneras", dice la letra.

Sofía Ellar y Álvaro Soler

Los artistas Sofía Ellar y Álvaro Soler pusieron fin a cinco años de relación el pasado 31 de marzo de 2021. Lo anunciaron a través de sus redes sociales donde dejaron claro que la separación se había producido de forma amistosa. “Lo más bonito es que seguimos siendo esos dos que han barrido a casa, que se han quemado el pelo, y se han apoyado en un mundo complejo que existe detrás del telón y los kilómetros”.

Así lo escribieron pero algunos movimientos posteriores mostraron que la ruptura no era tan amistosa como a priori podía parecer. Álvaro Soler y Sofía Ellar cortaron lazos de manera definitiva tanto en la vida real como en las plataformas digitales, ya que ninguno se sigue en sus redes sociales.

Ainhoa Arteta y Matías Urrea

Dos años después de su boda, Ainhoa Arteta y Matías Urrea decidieron poner fin a su matrimonio. Al parecer fue Ainhoa Arteta quien tomó la decisión. Así lo contó el militar a Europa Press al asegurar que “ella decidió terminar con la relación e iniciar una etapa en soledad”: “Cada uno decide cómo afrontar las diferentes etapas de la vida. Ainhoa no ha hecho declaraciones sobre mí, yo tampoco de ella. Hay muchas terceras personas que entraron a opinar”.

Por su parte, Ainhoa Arteta no ha hablado sobre la relación aunque sí ha emitido un comunicado a través de su portavoz. “Ante las noticias que en diversos medios de comunicación (prensa, radio, televisión y digitales privados) se están publicando sobre la situación de intimidad sentimental y del estado de salud física de la soprano, doña Ainhoa Arteta Ibarolaburu, vertiendo sobre ellas falsedades, valoraciones y/o imágenes que atentan o pueden atentar contra su dignidad, honor e intimidad como persona y artista, se hace expresa reserva del uso de cuantos derechos le amparan en todos los órdenes jurisdiccionales, hasta el militar si fuese necesario”.

Jennifer Lopez y Álex Rodríguez

A mediados de marzo, la prensa estadounidense anunció que Jennifer Lipez y Alex Rodríguez ponían fin a su relación tras dos años de compromiso y un noviazgo de cuatro.

A pesar de que ellos afirmaron que esa información era inexacta, un mes después la cantante y el exjugador de beisbol hacían oficial su separación a través de un comunicado: “Nos hemos dado cuenta de que estamos mejor como amigos y esperamos seguir siéndolo. Continuaremos trabajando juntos y apoyándonos mutuamente en nuestros negocios y proyectos compartidos. Nos deseamos lo mejor para nosotros y para nuestros hijos. Por respeto a ellos, solo queremos añadir nuestro agradecimiento a todos los que nos han enviado palabras amables y de apoyo”.

La cantante, ahora pareja de Ben Affleck, borró después todo rastro de Alex en su cuenta de Instagram. ¿Qué ha hecho él? Álex, que aún mantiene las fotos de Jennifer Lopez, parece dispuesto a rehacer su vida con la exmodelo Kelly Bensimon. Según revela el portal Page Six, Álex Rodríguez llevaría semanas hablando con la exmodelo famosa en Estados Unidos a la que habría invitado a salir en varias ocasiones, hasta ahora sin éxito.

Kim Kardashian y Kanye West

La crisis matrimonial de Kim Kardashian y Kanye West pasó de ser un rumor en 2020 a una realidad en 2021. En febrero Kardashian cubrió los papeles del divorcio y puso fin a un matrimonio de seis años con cuatro hijos, que todavía les mantienen unidos.

Tras la separación parece que Kim no cierra las puertas al amor y podría estar rehaciendo su vida junto al actor y comediante Pete Davidson, al que según un fuente fuente cercana a Hollywood Life ya ha presentado a sus hijos.

Mientras Kanye West también parece estar rehaciendo su vida. A principios de noviembre saltaron todas las alarmas cuando el rapero acudió a un partido de su equipo de baloncesto junto a una misteriosa acompañante. Su identidad ha sido revelada y se trata de una joven modelo de 22 años llamada Vinetria. Según ha publicado Page Six, la pareja lleva viéndose un tiempo y haciendo planes juntos.

Karol G y Anuel AA

El 2 de julio de 2021 los artistas Karol G y Anuel AA confirmaron a través de sus redes sociales que habían puesto punto final a su relación de tres años.

En realidad la decisión ese había tomado meses antes y, según dijo Anuel AA, fue de mutuo acuerdo y no hubo terceras personas implicadas. “Tomamos nuestros caminos cada uno y que Dios la bendiga mucho. Que siga cumpliendo todos sus sueños y todas sus metas (...) Yo la amo y tenemos una relación perfecta, no hay negatividad ni nada de eso de las mil noticias, que si anduvo con otro hombre, que si estuve con otra mujer…”

Karol G también se pronunció al respecto. “Si ya solo aceptarlo es difícil, imagina tenerlo que hacer ante millones de personas”, publicó la colombiana vía Instagram Stories. “Por mucho tiempo tratamos de alejar nuestra relación de las redes sociales para cuidarnos. Nunca utilizamos nuestra relación para hacer marketing ni hoy, ni hace casi tres años que todo comenzó”, indicó Karol. “Éramos dos personas con vidas públicas que queríamos tener una relación normal como cualquiera y fue esa la razón por la cual nunca escondimos lo que sentimos y decidimos hacerlo público”, agregó.

El buen rollo con el que terminaron se vio el domingo 28 de noviembre cuando coincidieron de nuevo sobre el escenario.En respuesta, Karol G dedicó unas preciosas palabras a quien había sido su compañero de vida: "Mi sueño en el Choliseo era hacerlo sola, no tener invitado y que cuando la gente se fuera del concierto la gente dijera: ‘Karol G la rompió y la rompió ella. Sin embargo, es cierto que el único invitado que yo quería, y siempre se lo dije, era Anuel AA”. Desde este momento, hay una pregunta clara que no deja de rondar la cabeza de todos sus fans: ¿Volverán a estar juntos Karol G y Anuel AA?

Nicky Jam y Cydney Moreau

La relación entre Nicky Jam y Cydney Moreau comenzó a finales de 2019 y ya en febrero de 2020, en el día de los enamorados, se comprometieron. Un año después, en febrero de 2021, llegó la ruptura.

Sin embargo, Nicky Jam ya ha encontrado de nuevo el amor. Su nueva pareja se llama Aleska Génesis Castellanos y es una modelo venezolana. La joven publicó en Instagram un boomerang con el cantante estadounidense de reggaetón y trap latino. En ella, se puede ver a la pareja besándose con la torre Eiffel de fondo.

Natalia Jiménez y Daniel Trueba

El 8 de enero de 2021, la cantante Natalia Jiménez y Daniel Trueba anunciaron su separación a través de un comunicado publicado en sus redes sociales: "Para evitar y reducir cualquier tipo de especulación, he decidido hacerle frente a los rumores y confirmar mi proceso de separación matrimonial del señor Daniel Trueba", comenzaba el mensaje. "Efectivamente, desde hace ya varios meses había tomado esta determinación, pero creí conveniente anunciarlo cuando todo se acomodara de forma óptima para nuestra hija Alessandra", se continuó sincerando en el mensaje.

Tras este doloroso divorcio, la cantante decidió darle una nueva oportunidad al amor. Así, comenzó un nuevo romance con su actual mánager de tours Arnold Hemkes. Al parecer, la relación comenzó en mayo. “Pueden entrar a mis redes y ahí lo ven. Eso no es secreto, lo tengo ahí. Ponemos historias todo el tiempo, tenemos muchas cosas en común... Estamos supercontentos y pues nada, ahí vamos poquito a poquito", contó en una entrevista con Hola!

Dua Lipa y Anwar Hadid

Dua Lipa y Anwar Hadid eran una de las parejas más consolidadas del panorama musical. Sin embargo, y para sorpresa de todos sus seguidores, a finales del mes de diciembre este romance ha llegado a su fin tras dos años de mucho amor y cariño.

De acuerdo con el diario The Sun, la causa de esta ruptura habría sido la carga de trabajo de los dos y la distancia que hay por sus compromisos profesionales. "La pareja planteó poner freno a su romance el mes pasado, ya que se estaba haciendo duro tanto viaje y tiempo separados. La relación está atravesando una crisis y parece estar en ruinas".

El círculo cercano de la cantante y el modelo insiste en que la ruptura no es definitiva y que “la pareja está tratando de resolver las cosas en este momento”.