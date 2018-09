Ana Guerra y Miguel Ángel Muñoz pasean su amor de la mano por las calles de París

Ana Guerra y Miguel Ángel Muñoz siempre han sido muy discretos con su vida privada, y pese a los rumores que relacionaban sentimentalmente a la pareja y que cobraron fuerza tras la fiesta de fin de gira de Operación Triunfo en Almería, a la que también acudió el actor, ambos se han mantenido distantes evitando confirmar o desmentir una posible relación más allá de la amistad.

Pero los fans de la exconcursante de Operación Triunfo e intérprete de Ni La Hora, han compartido un vídeo de ambos paseando de la mano en París, que se unen a las que ya habíamos visto de ellos saliendo juntos de un restaurante en Guadarrama, Madrid.

Miguel Ángel Muñoz y Ana Guerra comparten confidencias / Gtres

Hace unos días el actor de series como ‘Un Paso Adelante’ o ‘Sin Identidad’, Miguel Ángel Muñoz , aseguraba que: “Los temas personales los comparto con mi gente más íntima, que son mi familia y amigos”, aunque aseguraba encontrarse en un momento “muy feliz” de su vida. Fue en el Festival de Televisión de Vitoria, donde presentó la nueva serie de Antena 3 que protagoniza: Presunto Culpable.

Este vídeo de ambos en París llega poco después de que, el hasta ahora novio de Ana Guerra y también cantante Jandel, confirmara en redes sociales que ya no están juntos: “Buenos días a todos. Llevo recibiendo hace un tiempo, tanto por privado como en publicaciones, mensajes sobre mi vida personal. No voy a hablar de mi vida privada pero sí considero que mi gente debe saber por mi parte, ya que muchos me escriben preocupados, que actualmente estoy sin pareja. Estoy bien y centrado en mi trabajo al cien por cien”. Lo hacía a través de una publicación en Instagram, y confirmaría una ruptura que sucedió cuando Ana dejó la academia de OT.

Lo que está claro es que tanto la cantante como el actor están en un gran momento profesional, con importantes proyectos en el horizonte. ¿Le dará la hora al guapo actor?