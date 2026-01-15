Ana Mena y Óscar Casas confirman por primera vez su relación: "No nos escondemos de nada"

A veces, compaginar el amor y nuestra profesión no siempre es fácil, y bien lo saben los personajes de Ana Mena y Óscar Casas en Ídolos, la película en la que aparecen ambos y se estrena el 23 de enero en cines. Sin embargo, la pareja se las está ingeniando muy bien para mantener a flote su relación mientras siguen explotando sus carreras profesionales.

Y es que fue en 2024 cuando la prensa se hizo eco de que estaban juntos a raíz de unas fotografías en las que aparecían besándose. No sería hasta 2025 cuando empezaron a confirmar su relación mediante fotografías en las redes sociales.

Pero si algo es cierto es que la pareja ha querido mantener su noviazgo de la manera más discreta posible, tanto que no ha sido hasta hoy que han hablado abiertamente sobre su relación en una entrevista para la revista GQ.

En ella, se han abierto sobre cómo se conocieron, cómo enfocan su relación y sus proyectos dentro de la música y la actuación respectivamente.

Su "parón" en la música

En 2025, Ana Mena tuvo que alejarse un poco de la música para poder encontrarse a sí misma, pues llegó un punto en el que apenas dormía. “A finales de 2024 estaba rodando Ídolos, inmersa en una gira, yendo a componer a Italia, haciendo promoción y al mismo tiempo asistiendo a premios, hacía sesiones de fotos y estaba al cargo de un proceso de composición de un disco que luego descarté para empezar más tarde”, confesaba la cantante.

Y es que el tercer disco de Ana Mena se está haciendo de rogar, pues han pasado más de dos años desde que se estrenó bellodrama. Según ha revelado la malagueña, aún le queda "un poco" para tenerlo, pero sí que ha revelado que "las letras están siendo mucho más personales y menos cautas, van más al grano, son más directas".

"No me apetece tener tanto filtro tampoco y cortarme ante determinados temas, ni al hablar de una manera más explícita", ha compartido sobre este proyecto, el cual es "más profundo y personal" y será "fiel a la identidad musical" de sus últimos lanzamientos. Además, ha dicho que quizás podamos escuchar alguno de ellos en los festivales en los que estará este verano.

La próxima serie de Ana Mena

Una gran revelación que ha hecho la artista es que la podremos ver próximamente como protagonista en una exitosa serie española: “Creo que es de las mejores series que se han hecho este año en España, por no decirte la que más me ha gustado. Si la primera temporada ya tenía un reparto impresionante, la segunda es una locura”.

“Tiene un arco muy grande, una historia profunda y difícil. Es una chica muy diferente a mí en todos los sentidos y puede resultar muy sorprendente”, declara la cantante sobre este nuevo reto para que el que ya está ensayando.

Cómo surgió su relación

La pareja también hizo mención del día en que se conocieron, concretamente en 2023, como cuenta el actor: “Nos conocimos por primera vez fotografiando una campaña de publicidad que hicimos juntos. Nos llevamos muy bien, pero quedó ahí la cosa”.

Aunque su relación no floreció hasta el rodaje de Ídolos, momento en el que ella se dio cuenta de que Óscar era "maravilloso, un chico superpositivo" que "entra por la puerta y ya es la alegría del rodaje y muy buena persona, muy generoso".

Pero el momento en el que surgió la chispa definitivamente fue durante el rodaje en Roma, cuando Ana Mena le hizo de guía turística, comieron en "el peor restaurante" y les llovió cuando no tenían paraguas. Sin embargo, aunque no todo saliera bien, recuerdan aquel momento con una sonrisa.

Además, la cantante ha revelado cómo está viviendo todo el proceso de su noviazgo: "Lo llevamos con mucha normalidad, no nos escondemos de nada, pero solemos ser bastante discretos con nuestra vida privada porque nos gusta ser así".

“Siento que si das al público acceso total a tu vida, luego les pertenece de alguna manera y pueden hacer lo que quieran con ello”, ha declarado Óscar Casas.

Cómo se prepararon para la película

En la cinta, Óscar Casas interpreta a un piloto de motos impulsivo que tiene que colaborar con su padre como entrenador —el cual le abandonó— para lograr cumplir su sueño. Sin embargo, en su camino se cruza el personaje de Ana Mena, una tatuadora que le hará tener que elegir entre su pasión y el amor.

Como es obvio, Ana Mena no tenía experiencia en la profesión de su personaje, por lo que tuvo que aprender a actuar como ella: “Me preparé con un coach para saber cómo coger las herramientas y a no meter la pata porque en la película se me ve tatuar”.

Hay que recordar que la cantante empezó a actuar a los 11 años, por lo que no le resultó ajeno todo este proceso. En el caso de Óscar Casas, sí que le supuso una preparación actoral y física muy grande, pues no solo tuvo que preparar su físico para estar más delgado, sino que estudió muchos vídeos de MotoGP y fue "cogiendo un poquito de cada uno de los pilotos".