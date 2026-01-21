Ana Mena y Óscar Casas desvelan cómo surgió el amor entre ellos: "Me lo chivaron las de vestuario"

Ana Mena y Óscar Casas han visitado El Hormiguero en plena promoción de Ídolos, la película que estrenan este 23 de enero. Y la pareja ha contado cómo se conocieron.

Los actores solo habían coincidido una vez antes del rodaje del filme, un año antes: "Nos conocimos un día en un rodaje con una marca, y luego jamás nos vimos hasta la peli".

La primera impresión fue muy buena, y Óscar le ponía sus canciones para demostrarle a la malagueña que se las sabía. "Yo le dije que no fingiera que se las sabía", ha bromeado la intérprete de Las 12, con una visible complicidad.

En el primer encuentro "había buen rollo", pero fue en los ensayos y en el rodaje de la película cuando empezaron a conocerse más. "Ha sido una película muy larga, cuatro meses en total, entonces hay muchos momentos de espera en los que te sientes solo y ahí tu compañero, claro...", ha lanzado el madrileño desde el humor. "Tuve suerte con mi compañero", ha admitido entonces, entre risas, la cantante.

Fue el protagonista de Ídolos a quien le empezó a gustar la malagueña. "Ana es majísima con todo el mundo, y yo le decía a mi madre que yo no le gustaba absolutamente nada. Es tan maja conmigo, pero correcta", ha confesado el invitado de El Hormiguero. Pero no calaba en la actriz: "Yo no me estaba dando cuenta de nada, y él lo hacía supereducado".

Pablo Motos ha preguntado entonces cuándo se dio cuenta de que a él le gustaba, y con una carcajada Ana Mena ha contestado: "Te voy a decir la verdad. Fue porque me lo chivaron las de vestuario". Fue en una fiesta en Italia donde la convencieron de que el actor iba detrás de ella.

De ahí pasó a hacerle de guía la malagueña al actor en Roma, y aunque cenaron muy mal esa noche pero supieron romper el hielo con el tema de "la médium espiritual" de Óscar Casas. Desde entonces han llevado la relación a fuera de la pantalla.