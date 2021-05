Anabel Pantoja muestra su cuerpo tras la liposucción: "Casi me desangro, me hicieron dos transfusiones"

Anabel Pantoja ha mostrado en exclusiva para la revista Lecturas los resultados de la liposucción a la que se sometió hace algo menos de dos meses con la que ha perdido ocho kilos.

Posando en bañador, la colaboradora de televisión ha explicado que está muy contenta con el resultado, asegurando que no estaba incómoda con su físico pero que quería perder el peso que había ganado meses atrás: "Todavía me faltan un par de mesecitos para conseguir mi objetivo. No quiero decir que antes estuviera incómoda con mi cuerpo, defiendo los cuerpos reales. De hecho, sigo teniendo una talla 42".

Los muslos, su gran complejo

Anabel ha confesado que lo que le acomplejaba de su cuerpo era la parte interior de sus muslos. Una piel que le había quedado descolgada debido a los 30 kilos que perdió cuando tenía 26 años: "Me acomplejaba la parte interior de los muslos, porque me rozaban. Hace ocho años perdí 30 kilos con la banda gástrica, se cae la piel, tengo 34 años, se van notando".

Tal como ha recordado, en 2012 se sometió a una cirugía para implementarse una banda gástrica que le hizo perder estos 30 kilos y que se reajustó con una nueva operación en 2019.

Casi se desangra en el quirófano

A pesar de estar feliz con el resultado de la operación, Anabel se ha mostrado de lo más sincera explicando las complicaciones que tuvo durante la intervención y el doloroso postoperatorio.

La mujer de 34 años ha explicado que pasó siete horas en el quirófano y que le tuvieron que hacer dos transfusiones de sangre: "Los médicos dijeron: ‘No puede estar más tiempo anestesiada, ha perdido mucha sangre".

Además, ha revelado a la publicación que se desmayó cuando le quitaron la faja y ha alertado a las personas que estén pensando en hacerse una operación de este tipo: "Es doloroso y hay que tener paciencia".