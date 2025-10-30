El anillo que ha disparado los rumores de boda de Damiano David y Dove Cameron

Damiano David y Dove Cameron podrían estar cerca de darse el "sí, quiero". El cantante italiano de 26 años y la actriz y cantante estadounidense de 29 parecen haber dado un nuevo paso en su relación con un compromiso de boda.

La biblia de cotilleo TMZ asegura que la pareja se ha comprometido y publica imágenes de la pareja en Sídney con la actriz luciendo un enorme anillo de compromiso en el dedo anular de su mano izquierda.

La sonrisa se dibuja en el rostro de ambos que pasean relajados ignorando las cámaras que los están fotografiando.

La pareja acaba de celebrar dos años de relación. "Los mejores años de mi vida", escribe la actriz en el post publicado en Instagram el pasado 9 de octubre con fotos de ambos. " Cada semana hay algún momento en el que se me saltan las lágrimas de lo feliz que soy contigo. Te amo más de lo que las palabras pueden decir, pero nunca voy a dejar de intentarlo. Feliz aniversario, mi amor".

Damiano David y Dove Cameron se conocieron en los MTV Video Music Awards de 2022 cuando ambos competían en la categoría de Mejor Artista Nuevo. Un año después volvieron a coincidir en la misma ceremonia y allí ya surgió la conexión. Cameron contó que Måneskin la invitó a la escucha de su álbum y desde entonces empezaron a circular rumores de relación. Se confirmó en febrero de 2024 en la gala Clive Davis Pre-Grammy con su primer posado oficial. Llevaban ya más de cuatro meses juntos.