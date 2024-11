El antes y el después de Barbie Ferreira, la actriz que sorprende con su cambio físico

Barbara Linhares Ferreira es una actriz estadounidense reconocida por interpretar a Kat Hernández en la serie de televisión Euphoria, creada por Ron Leshem y Daphna Levin.

A sus 27 años, su trabajo como modelo llevó a posicionarla como un rostro reconocido en el movimiento de la positividad corporal, aunque ella nunca quiso activamente liderarlo.

Ahora, las redes sociales están comentando unas nuevas imágenes donde Barbie Ferreira aparece con un visible cambio físico.

Barbie Ferreira en 2022 | Getty Images

Barbie Ferreira, en 2020: "Me preguntan sobre positividad corporal haga lo que haga y no hace falta"

En una entrevista de la actriz y modelo con Vogue en 2020, Barbie Ferreira explicó que su manera de luchar contra la discriminación era a través de la normalidad: "Hay muchas personas que han hablado sobre estos temas durante años, tanto si se trataba de cuerpos no normativos, trans, queer, etc. Para mí, como adolescente, gritar desde la cima de la montaña consignas contra la gordofobia no fue algo que me funcionara del todo", explicó.

"Hay muchas personas que trabajan muchísimo por la comunidad, ponen su vida en primera línea para hacer del mundo un lugar mejor, y se lo agradezco. Pero, para mí, personalmente, lo que me hace sentir más empoderada es hacerlo de manera sigilosa", dijo a la revista hace cuatro años.

Y añadía: "Como tengo un cuerpo más grande que el de otras personas, me preguntan sobre positividad corporal haga lo que haga y no hace falta. No ayuda a normalizar las cosas. Al entrar en un sector que históricamente ha tenido estándares de belleza muy rígidos, la gente siempre me ha considerado activista body positivityy lo he asumido desde el principio. Pero, con los años, he encontrado mi propia versión del movimiento y no todo gira en torno a la talla".