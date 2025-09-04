Antonia San Juan explica que tiene cáncer: "Confío plenamente en la ciencia"

La actriz canaria Antonia San Juan ha compartido un vídeo en sus redes sociales para explicar a sus seguidores que tiene un cáncer, aunque todavía desconoce qué tipo es : "Ahora lo que me toca es seguir el tratamiento que me pongan", ha dicho.

Antonia San Juan se caracteriza por su cercanía y su sinceridad. Por eso, la actriz conocida por películas como Todo sobre mi madre ha querido compartir un vídeo en sus redes sociales para explicar que padece cáncer, aunque aún no sabe de qué tipo.

"Hago este vídeo porque llevo más de un año con problemas de garganta", empieza diciendo con su perro en brazos. "Siempre he tenido faringitis crónica. Este año he suspendido funciones por esa causa, hasta que el otro día fui al médico de familia y me dijo que veía un problema en las cuerdas vocales".

Así, la intérprete canaria de 64 años cuenta que el otorrino le hizo pruebas y un TAC para descubrir qué le pasaba: "Me hicieron una biopsia y me han dado el medio-diagnóstico: tengo cáncer. Ahora, cuando analicen la biopsia, me dirán qué tipo de cáncer es y si tiene solución con tratamiento".

"No me gusta quejarme y que me tengan compasión"

San Juan destaca que confía "plenamente en la ciencia" y que ahora le toca "seguir el tratamiento" que le corresponda. "Me alejaré un poco de mis escenarios, que es lo que más me gusta. He tenido que suspender [la función] La ropa vieja de cuca, que estaba ya preparada", añade.

Al final, San Juan explica que no busca compasión, sino darle las gracias a las personas que la apoyan día a día. "Mi vida nunca ha sido... bueno, sí, mi vida es bonita. A mí no me gusta quejarme y que me tengan compasión. Solamente quiero darle las gracias a los que están ahí. Si me ven que no estoy activa es porque estoy enferma. Gracias a todos y voy a hacer todo lo posible por curarme", zanja.