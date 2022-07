Anya Taylor-Joy se casa con su novio, Malcolm McRae, con el que lleva nueve meses de relación

Anya Taylor-Joy y su chico Malcolm McRae oficializaron su noviazgo hace solo nueve meses pero esto no ha impedido que den un paso más en su relación.

La pareja se ha dado el sí, quiero en una discreta ceremonia civil en un lugar que no se ha especificado de Estados Unidos. Hay pocos detalles de la ceremonia, pero se especula que los novios puedan organizar un enlace por todo lo alto para más adelante, cuando se espacien más sus compromisos laborales.

Según Page Six, poco después de convertirse en marido y mujer, la actriz regresaba a Australia para continuar con el rodaje de su última película, Furiosa, precuela de la película Mad Max: Fury Road. No hay fotos de la boda, que se celebró en la más estricta intimidad, pero no se descarta que se filtren algunas instantáneas de la actriz vestida de novia.

Ella tiene 26 años. Él, 27. La actriz se hizo conocida mundialmente por su papel en la exitosa serie Gambito de Dama y el joven McRae despunta como músico.

Los rumores sobre un posible enlace eran fuertes hace unas semanas, cuando se vio a Taylor-Joy luciendo un anillo de diamantes que disparó multitud de conjeturas sobre su compromiso.

Aunque su relación no se hizo oficial hasta hace nueve meses, cuando la pareja empezó a dejar verse en público, parece que los tortolitos no han tenido dudas a la hora de pasar por el altar. En las redes sociales y los photocalls también han pregonado su amor a los cuatro vientos. Carantoñas, fotos juntos y un "estoy enamorado" por parte del músico que confirmó que lo suyo iba en serio. Y tanto.