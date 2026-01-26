Ariana Grande y Billie Eilish, entre las artistas que se pronuncian sobre las acciones del ICE en Estados Unidos

El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos está mostrando una aparente impunidad en sus controles , y tanto cantantes como actores se están pronunciando al respecto.

Estados Unidos se enfrenta a una de las políticas de Donald Trump con el fin de controlar masivamente la inmigración: agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) buscan a todos aquellos inmigrantes irregulares en el país para exportarlos.

Ahora, el ICE lleva días con una gran campaña en Minneapolis, ciudad de Minnesota, y los agentes han acabado matado a tiros a un hombre, el que se ha convertido en el segundo incidente de este tipo en la ciudad.

Ante esa aparente impunidad se están pronunciando los artistas, que no dudan en denunciar estas situaciones a través de redes sociales:

Olivia Rodrigo

Olivia Rodrigo ha sido contundente con lo que está ocurriendo, y lo ha hecho compartiendo una publicación del experto en política Ben Sheehan: "No sé qué más decir: hay una agencia federal asesina aterrorizando una ciudad estadounidense. Ejecutando a personas por documentar su actividad. Deteniendo a testigos simplemente por ejercer sus derechos".

"Si apoyas esto, estás en el lado más equivocado de la historia en el que podrías estar. Hay mucho por hacer, pero una cosa es DETENER AL SENADO ESTA SEMANA para que no le dé a ICE otros 10.000 millones de dólares. Por favor, llama. No está decidido cómo votarán los senadores", insta.

"Las acciones de ICE son inconcebibles, pero no somos impotentes. Nuestras acciones importan. Me solidarizo con Minnesota", ha expresado la intérprete de Good For You.

Ariana Grande

Ariana Grande ha querido mostrar su apoyo a aquellos que están sufriendo la presencia de agentes federales en Minnesota, y ha compartido en redes sociales lo que está ocurriendo: "Minnesota está bajo la ocupación de agentes federales del ICE y CBP, y necesitamos tu apoyo".

Billie Eilish

Billie Eilish es una de las artistas que más frecuentemente se pronuncia sobre estas detenciones, y ahora la intérprete de Bad Guy a llamado al resto a que hagan lo mismo: "¿Oye, mis compañeros celebrities vais a hablar o...?". A continuación, ha compartido un recopilatorio de noticias sobre las intervenciones del ICE los últimos días y sus consecuencias en la población.

Jenna Ortega

Del mundo de la actuación también se han pronunciado estrellas como Jenna Ortega, que en un evento público fue clara ante la prensa: "Es increíblemente aterrador y decepcionante ver que nuestro gobierno no ha tomado ninguna resolución real ni ha reprendido a los oficiales…Es difícil estar en un lugar como este, vestir ropa elegante y hablar de películas, cuando algo tan horrible está sucediendo justo al lado nuestro".

Natalie Portman

Varias actrices más se pronunciaron durante el Festival de Cine de Sundance. Entre ellas se encuentra Natalie Portman, que lució el pin de 'ICE Out'. "Lo que está pasando en este país ahora mismo es absolutamente horrible", declaró Portman a Deadline. "Lo que el gobierno federal, el gobierno de Trump, Kristi Noem, ICE, están haciendo es realmente lo peor de lo peor de la humanidad. Y luego tenemos lo mejor de la humanidad en la forma en que las personas se apoyan mutuamente en comunidad, y los estadounidenses se apoyan, protegen y luchan contra la injusticia", expresó.

Olivia Wilde

Olivia Wilde también habló sobre este conflicto en el evento cinematográfico, tal y como recoge Variety: "Estoy horrorizada y asqueada. No podemos seguir un día más aceptando esto como nuestra nueva norma. Es indignante. Están asesinando gente. Y no quiero que se normalice ver a gente asesinada en internet grabada. Es horrible. Así que, si podemos hacer algo aquí para apoyar el movimiento que busca expulsar a ICE, para deslegitimar a esta organización increíblemente criminal, eso es lo que deberíamos estar haciendo".

Edwuard Norton

En el mismo evento, el actor Edward Norton se pronunció al respecto: "Estamos aquí sentados hablando de películas mientras se organiza un ejército ilegal contra los ciudadanos estadounidenses".

"Creo que lo que están haciendo en Minnesota con la huelga debe ampliarse. Creo que deberíamos hablar de una huelga económica general nacional hasta que esto termine", declaró a Los Ángeles Times.