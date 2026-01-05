Ariana Grande confirma que los ensayos del 'Eternal Sunshine Tour' comenzarán pronto

Tras su éxito en el papel de Glinda en la gran pantalla, la actriz de Wicked ya se está preparando para lanzarse de nuevo a los escenarios. Durante la alfombra roja de los Critics Choice Awards 2026, Ariana Grande ha revelado que dentro de poco comenzará con los ensayos del Eternal Sunshine Tour.

La gira dará comienzo el 6 de junio en California y terminará el 1 de septiembre en Londres, aunque no tendrá una parada en España. El único lugar cercano donde podremos ver a la intérprete de we can't be friends será en la capital anglosajona.

Sin embargo, algo que muchos se preguntan es qué canciones sonarán en estos shows, si dará prioridad a las canciones de su último álbum, a sus grandes éxitos o a los temas que forman parte de las películas de Wicked. Y es que hay que recordar que su última gira fue hace seis años, en 2019, con el Sweetener World Tour, mucho más grande y ambiciosa que la actual.

Ultimando detalles

A cinco meses del inicio de la gira, Ariana ha revelado que se encuentra "emocionada por el tour".

"He estado trabajando en el setlist durante meses y está en un buen camino, pero no lo sabremos hasta que nos pongamos con los ensayos, que empiezan muy pronto, y pongamos los pies en la tierra", compartió en una entrevista a su paso por los Critics Choice Awards.

En cuanto a si veremos canciones de su personaje Glinda en los shows, no ha querido desvelar nada para mantener la sorpresa: "Habrá que verlo, no lo sé".

Su última gira en mucho tiempo

Sin embargo, a pesar de la alegría que trae su regreso a los escenarios, la artista ya anunció en noviembre que no tenía planeado hacer una nueva gira en un futuro cercano.

"Sé que estoy muy emocionada de hacer esta pequeña gira, pero creo que podría no volver a suceder en mucho, mucho, mucho, mucho, mucho tiempo. Voy a darlo todo y va a ser hermoso. Creo que por eso lo estoy haciendo, porque pienso: 'Un último suspiro... por ahora'". Así lo expresó en noviembre en el pódcast Good Hang de Amy Poehler, donde también confirmó que los próximos años serían "muy diferentes.

Quizás, todo se deba a que pretende seguir explorando su trayectoria dentro del mundo de la actuación o tal vez Ariana Grande necesite llevar un estilo de vida más calmado para que no la devore el ritmo frenético de la industria musical actual.

¿Ganó en los 'Critics Choice Awards 2026'?

Desgraciadamente, Ariana Grande no se ha hecho con el premio a Mejor Actriz de Reparto por su papel como Glinda en Wicked: For Good, el cual fue obtenido por Amy Madigan por su actuación en Weapons.

Todas las paradas de la gira

Para este tour, Ariana no ha planificado una gira mundial como a las que ya están acostumbrados sus fans, sino que únicamente pasará por California, Texas, Florida, Georgia, Nueva York, Massachusetts, Quebec, Illinois y Reino Unido.