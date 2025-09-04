Armani y la música: los vestidazos del diseñador para Rihanna, Adele, Lady Gaga y otras artistas

Beyonce y Armani, en una fiesta de los Premios Oscar 2007. | Getty Images

El diseñador de moda Giorgio Armani ha fallecido a los 91 años en su Italia natal. Considerado uno de los reyes de la industria, el empresario ha dejado un gran legado con su costura.

En el mundo de la música Armani ha vestido a grandes estrellas, tanto para reconocidos eventos como para sus conciertos. Recopilamos los diseños más recordados en nombres como Lady Gaga, Adele y Madonna.

Lady Gaga

Lady Gaga ha sido una musa para Armani, ya que la artista ha lucido en diversas ocasiones trajes icónicos del diseñador. Entre ellos destaca el vestido clásico en colores blanco y negro firmado con escote 'off-shoulder' que lució en los Premios Grammy 2022, o este original traje plateado y abombado de los Grammy 2010.

Lady Gaga en los Grammy 2010 | GETTY

La intérprete de Shallow también ha vestido del magnate italiano en varias de sus giras: en Monster Ball Tour y Born This Way Ball Tour lució varios trajes del diseñador.

Lady Gaga en los Grammy 2022 | GETTY

Adele

Otra artista destacada que ha vestido en varias ocasiones por Armani es Adele. La británica ha lucido varias piezas del diseñador en alfombras rojas como este vestidazo negro de terciopelo que lució en los Brit Awards 2022 y recordaba a la época dorada de Hollywood. ¡Inolvidable!

Adele en los Brit Awards 2022 | GETTY

Madonna

Cuando hablamos de Armani y la música tenemos que hablar de este diseño que lució Madonna sobre el escenario en la gala Brit Awards 2015. Durante su actuación, la reina del pop llevó una capa de seda negra de Armani Privé, con forro rojo, bordados en tonos degradados y cristales Swaroski rojos y negros.

Madonna en los Brit Awards 2015 | GETTY

El vestido será recordado por el incidente que sufrió la cantante durante el show: la intérprete de Voguesufrió una caída en el escenario a causa de la capa, pues esta pieza estaba sujeta con un lazo, en lugar de con el broche original.

Beyoncé

Beyoncées otra de las musas de Giorgio Armani. La artista ha sido imagen de la fragancia Emporio Armani Diamons, y ha vestido en varias ocasiones diseños del empresario italiano.

Beyoncé en los Grammy 2007 | GETTY

Algunos de los looks más destacados son los que la intérprete de Single Ladies es este minivestido que llevó en los Grammy 2007 o el espectacular diseño en color empolvado que lució en la alfombra roja de la Gala Met 2008.

Beyoncé en la Met Gala 2008 | GETTY

Jennifer Lopez

Jennifer Lopez en los Oscar 2010 | GETTY

También tenemos que recordar este vestido de Jennifer Lopez en los Premios Oscar 2010. La actriz y cantante lució un bonito traje de palabra de honor en tono claro con el que se convirtió en una de las mejor vestidas de la noche.