Armani y la música: los vestidazos del diseñador para Rihanna, Adele, Lady Gaga y otras artistas
Giorgio Armani ha fallecido este jueves a los 91 años. El diseñador deja un legado cargado de inolvidables trajes. Su firma ha vestido a grandes cantantes, quienes han lucido sus diseños en eventos y sobre el escenario. Recordamos los más destacados.
El diseñador de moda Giorgio Armani ha fallecido a los 91 años en su Italia natal. Considerado uno de los reyes de la industria, el empresario ha dejado un gran legado con su costura.
En el mundo de la música Armani ha vestido a grandes estrellas, tanto para reconocidos eventos como para sus conciertos. Recopilamos los diseños más recordados en nombres como Lady Gaga, Adele y Madonna.
Lady Gaga
Lady Gaga ha sido una musa para Armani, ya que la artista ha lucido en diversas ocasiones trajes icónicos del diseñador. Entre ellos destaca el vestido clásico en colores blanco y negro firmado con escote 'off-shoulder' que lució en los Premios Grammy 2022, o este original traje plateado y abombado de los Grammy 2010.
La intérprete de Shallow también ha vestido del magnate italiano en varias de sus giras: en Monster Ball Tour y Born This Way Ball Tour lució varios trajes del diseñador.
Adele
Otra artista destacada que ha vestido en varias ocasiones por Armani es Adele. La británica ha lucido varias piezas del diseñador en alfombras rojas como este vestidazo negro de terciopelo que lució en los Brit Awards 2022 y recordaba a la época dorada de Hollywood. ¡Inolvidable!
Madonna
Cuando hablamos de Armani y la música tenemos que hablar de este diseño que lució Madonna sobre el escenario en la gala Brit Awards 2015. Durante su actuación, la reina del pop llevó una capa de seda negra de Armani Privé, con forro rojo, bordados en tonos degradados y cristales Swaroski rojos y negros.
El vestido será recordado por el incidente que sufrió la cantante durante el show: la intérprete de Voguesufrió una caída en el escenario a causa de la capa, pues esta pieza estaba sujeta con un lazo, en lugar de con el broche original.
Beyoncé
Beyoncées otra de las musas de Giorgio Armani. La artista ha sido imagen de la fragancia Emporio Armani Diamons, y ha vestido en varias ocasiones diseños del empresario italiano.
Algunos de los looks más destacados son los que la intérprete de Single Ladies es este minivestido que llevó en los Grammy 2007 o el espectacular diseño en color empolvado que lució en la alfombra roja de la Gala Met 2008.
Jennifer Lopez
También tenemos que recordar este vestido de Jennifer Lopez en los Premios Oscar 2010. La actriz y cantante lució un bonito traje de palabra de honor en tono claro con el que se convirtió en una de las mejor vestidas de la noche.