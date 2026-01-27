Artistas que dijeron no a los precios abusivos: Dani Fernández, Lola Índigo, Louis Tomlinson y Olivia Dean

Después de la venta de entradas para conciertos como los de Rosalía, Bruno Mars o Harry Styles, en los cuales se han alcanzado precios desorbitados, ya sea por los precios dinámicos o los precios fijos, muchos fans han empezado a quejarse en redes sociales y a comparar con los precios que había hace años.

Sin embargo, también se han puesto en el foco a aquellos artistas que a pesar de su fama han establecido unos precios razonables para sus entradas o han manifestado su desacuerdo al hecho de que las ticketeras no pongan topes a las reventas.

Entre estos artistas encontramos a algunos como Dani Fernández, Lola Índigo, Louis Tomlinson y Olivia Dean, los cuales han querido romper con estas dinámicas en las que las entradas han llegado a alcanzar precios de más de 800 €.

Dani Fernández

En el caso de Dani Fernández, ya advirtió que para su gira La Insurrección Tour no existirían diferencias de precios, por lo que no habría entradas "VIP, Golden, ni nada parecido".

En cambio, todas las entradas tendrían un precio de 45 € más gastos de gestión: "Precio único en todas las zonas para que sea lo más democrático posible".

Lola Índigo

El caso de Lola índigo con su gira La bruja, la niña y el dragón, la cual tuvo lugar en 2025, es bastante parecido al de Dani Fernández, aunque en este caso había precios escalonados y asequibles.

La entrada más barata para ver en directo a la cantante de LA REINAtan solo costaba 30 €, subiendo las siguientes a 37 €, 43 €, 49 € y así progresivamente hasta la más cara de 130 €.

Louis Tomlinson

A las puertas del inicio de su gira How Did We Get Here?, la cual surge a raíz de su nuevo disco homónimo, el británico habló hace años sobre este tema, dado que los precios de sus entradas se encuentran en un mínimo de 39 € y un máximo de 92 €.

"Como artistas, todos podemos hacer un poco más para ayudar, con cosas como los precios de las entradas, los precios del merchandising, todo a lo que le ponemos cualquier tipo de precio", comentaba el cantante de Imposter en una entrevista.

"Esas cosas son realmente importantes para mí. Podría haber tenido un meet and greet durante los siete meses que acabo de estar de gira, y habría sido un puto dinero increíble. Pero la conclusión es que quien tiene los padres más ricos o más dinero consigue una mejor experiencia, y eso no es putamente justo".

Olivia Dean

Durante la venta de las entradas para su gira The Art of Loving Live que tendrá lugar en 2026, hubo un error tipográfico por parte de Ticketmaster por el que entradas con un precio original de 53,45 $ se estaban vendiendo a 700 $.

Ante esta situación Olivia Dean declaró en sus redes sociales que había estado en conversaciones con su equipo y la ticketera para que se reembolsara la diferencia.

Asimismo, anunció que había hablado con Ticketmaster sobre la limitación de los precios de reventa ante las desorbitadas cifras de las entradas: "Todo artista y su equipo deberían tener la opción de limitar la reventa al precio original antes de la venta general, para mantener el espacio de la música en vivo accesible para todos".

"El mercado secundario de entradas es un espacio explotador y no regulado, y nosotros como industria tenemos la responsabilidad de proteger a la gente y a nuestra comunidad", añadió la cantante de So Easy (To Fall In Love).