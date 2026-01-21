Ashley Tisdale celebra los 20 años de 'High School Musical' volviendo a ser Sharpay Evans

Las series y películas de la infancia que creció con Disney están de aniversario. En marzo la ficción Hannah Montana cumple 20 años de su primer episodio, pero quien también celebra dos décadas del estreno de su primera película de la saga es High School Musical.

Esta producción juvenil que se estrenó en 2006 sigue la historia de amor de Troy (Zac Efron) y Gabriela (Vanessa Hudgens) como protagonistas de un musical del colegio, mientras Sharpay (Ashley Tisdale) quiere frenar esa relación. Y precisamente la 'villana' de la famosa saga ha recreado a su personaje para conmemorar la señalada fecha.

Sharpay Evans es uno de los personajes más queridos de High School Musical, y la actriz lo ha traído de nuevo con varios vídeos que no han tardado en hacerse virales.

En uno de ellos, la intérprete reaparece luciendo varios de los looks más icónicos de la antagonista de la película. Y es que Sharpay es recordada también por sus outfits, muy acordes a la diva de la época.

Por otro lado, Tisdale se ha unido a Lucas Grabeel, quien interpretaba a su hermano Ryan en las películas. Y juntos han recreado el mítico ejercicio para calentar la voz y dejar atrás los nervios que hacían en High School Musical antes de actuar.

Por supuesto, estos movimientos nostálgicos de Ashley Tisdale han sido de lo más aplaudidos por los fans de la saga, que celebran junto a ella los 20 años desde su estreno.