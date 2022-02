Así es Alba Reig, la novia de María Peláe y también cantante

María Peláe y Alba Reig no solo comparten los escenarios, sino también la vida como pareja. Ahora, las cantantes se suben por primera vez juntas a los escenarios de Tu cara me suena para imitar a Becky G y a Anitta en la undécima gala del programa. Pero ¿quién es Alba Reig, la novia de María Peláe ? Te contamos todo sobre la artista alicantina e integrante de Sweet California .

No es un secreto que Alba Reig y María Peláe son una de las parejas de moda del mundo de la música. Las cantantes, que mantienen una relación desde hace varios años y que se han convertido en un icono de referencia para el mundo LGTBI+, se suben por primera vez juntas a los escenarios de Tu cara me suena para imitar a Becky G y a Anitta en la undécima gala del programa.

A la malagueña la conocemos ya muy bien, después de haber encarnado a personajes tan conocidos como Camilo, Gloria Estefan o Pastora Soler. De hecho, tal es su éxito en la novena edición de Tu cara me suena que, hasta el momento, se ha posicionado como una de las grandes favoritas para convertirse en la ganadora del concurso.

Sin embargo, para algunos, su pareja en los escenarios y también en la vida real es mucho más desconocida. Te contamos quién es Alba Reig, su carrera como artista musical y todo sobre su relación con María Peláe.

Integrante de Sweet California

Aunque puede que su nombre en solitario nos suene menos, lo cierto es que Alba Reig forma parte de la girl band más exitosa de España. La joven, de 29 años, también se dedica al mundo de la música como compositora e integrante del grupo Sweet California junto a Sonia Gómez y Tamara Nsue.

Y es que la carrera musical de este grupo comenzó versionando canciones virales a través de YouTube y acabó por materializarse en 2013, cuando las tres chicas acabaron actuando como teloneras en la gira Anti-Héroes de Auryn y que terminó por convertirlas en una auténtica revolución entre los adolescentes.



Desde ahí, la carrera de Alba Reig comenzó a despegar de la mano de esta girl band. Ahora, casi una década después de iniciar su andadura, el grupo cuenta con más de 100.000 discos vendidos, un MTV EMA a mejor artista español, un disco de oro y dos de platino, unos números que avalan su éxito.

Aún así, la pandemia ha traído un cambio aparente en la banda musical, que decidió hacer un parón para cambiar al equipo que las rodeaba por "no dejar explotar la personalidad individual de cada una de las componentes y querer seguir enfocándolas en una línea infantil". El grupo se prepara ahora para el lanzamiento de Land Of The Free, un nuevo disco que saldrá a la venta el 25 de febrero de 2022 y del que forman parte ya temas como Whisper, Bet on me y Tu Mitad De La Cama, donde dejan de lado su anterior etapa musical.

Su faceta como compositora

Sin embargo, en este tiempo también ha tenido tiempo para convertirse en una reconocida compositora de éxito.

Alba Reig ha compartido muchos temas junto a la que es su pareja, María Peláe, con la que también compuso Arde, el primer single en solitario de Aitana, con el que la catalana compitió por convertirse en la representante de España en Eurovisión 2018 –finalmente quedó en segunda posición, tras Tu Canción, de Amaia y Alfred–.

Las presiones que sufrió por su sexualidad

Con el cambio de Sweet California, Alba Reig también ha dado rienda suelta a su sexualidad. La cantante, que siempre fue presionada para no decir que le gustaban las mujeres, ahora no esconde su relación con María Peláe y se ha convertido en un auténtico icono.

A pesar de que ella misma confirmaba en una entrevista para Shangay que nunca tuvo problemas con su orientación sexual, ni entre su familia ni sus amigos, sí ha reconocido que recibió presiones para ocultarlo cuando entró en el grupo. "El equipo que nos llevaba no vio bien que me pudiera convertir en un referente LGTB para el tipo de público al que íbamos dirigidas. No teníamos opción de imponer nada y dije “vale”. Se omitió el hecho y lo fui esquivando en preguntas. Anda que no hay memes míos por ahí", explicaba la alicantina.

"Me fui cansando del tema, y seguía proponiendo que me dejaran hablar abiertamente de ello, pero me seguían aconsejando que no. No fue algo que me impusieran en ningún momento, pero me lo recomendaban… Llegó la pandemia, hicimos un montón de cambios, ya nadie me podía decir nada y lo compartí de la manera más natural", revelaba la artista, que ahora no oculta su verdadero yo.

Desde entonces, la cantante se ha convertido en un auténtico icono LGTBI+ para los fans de la banda: "Me está haciendo mucha ilusión ver que los fans consideraban importante que yo diera este paso, que necesitaban tener un referente en el que apoyarse. Ahora veo que era necesario hacerlo y me siento muy bien".

Su relación con María Peláe

Aunque ambos nunca han dado detalles de su vida privada, lo cierto es que Alba Reig y María Peláe tampoco esconden en redes sociales lo mucho que se quieren. Pasaron juntas el confinamiento, estrenaron una explícita colaboración y publicaron una foto juntas para el Día del Orgullo LGTBI+, algo que para muchos seguidores supuso una confirmación de una relación amorosa.

"Teníamos ganas de sacar un tema juntas y en plena cuarentena nos surgió así y lo sacamos", contó en yu, No te pierdas nada sobre su tema con Reig, No me Mires Así. "Para quien no se haya enterado, sí", dice la letra.

En la entrevista también tuvo tiempo de comentar la citada foto y las reacciones que tuvieron sus seguidores. "Ayer subí una foto por el día del Orgullo y de repente uno dice 'anda pero eres bollera'", explicaba entre risas, recalcando los prejuicios que todavía hay sobre este tema. "Y no llevo pantalón de pana, fíjate", bromeaba. "Soy de celebrar la libertad y cada uno lo que quiera".

Ambas han formado una familia junto a Manué, su perrito que les da mucho amor, con el que no dejan de compartir imágenes en las redes sociales y que también se ha convertido en el mejor público para sus ensayos. "Si vemos que acabamos la actuación y él está mirando el gotelé, es que no ha salido muy bien", bromeaba Peláe.