Así es Candela, la discreta hija de José Coronado y Mónica Molina

Candela Coronado Molina nació el 5 de diciembre de 2002, fruto de la relación entre José Coronado y Angela Molina. La pareja se conoció dos años antes en un desfile del diseñador Roberto Torretta —padre de Carlos Torretta y suegro de Marta Ortega— pero se separaron tras nueve meses de relación. En enero de 2002 la retomaron y esta vez fue algo más larga, hasta marzo de 2003. En el camino, nació Candela.

Actualmente Candela vive con su padre, Jose. Su hermano Nicolás también vivió con ellos hasta que se independizó. La paternidad cambió la vida del actor, que si bien ha confesado en más de una ocasión que de no ser por ellos hubiese sido "más libre" pero también "más egoísta", se desvive por Candela y Nicolás. "He tenido dos hijos muy muy queridos, a los que quiero y estoy absolutamente satisfecho de haberlos tenido y me dan la vida", explicó el actor en una entrevista para Vanity Fair, donde confesó haber renunciado a trabajos en el extranjero para estar con ellos.

Además, nunca ha hecho ninguna diferencia entre ambos. "Hijo o hija, debes aportar la misma libertad a uno que al otro. Lo que me parecía bien para mi hijo, me tiene que parecer igual de bien para ella. Es lo justo. Aunque te escueza por dentro y te lleven los demonios cuando queda con algún chico, te jodes. Le dices, 'Sé prudente, mi vida', y ya", dijo en una entrevista con El País cuando esta tenía 15 años. "No sé ser jefe, no sé castigar. Ya no tengo edad, ni voy a aprender. Lo mío es llegar a pactos".

Candela: el arte le corre por las venas

Candela tiene todas las papeletas para entrar en el mundo del espectáculo. El arte le corre por las venas. Es hija de un actor y una cantante, es hermana de actor, sus tíos (Miguel y Ángela Molina) son actores, su prima (Olivia Molina) es actriz y su abuelo (Miguel Molina) era actor y cantante. Sin embargo, aún no tiene claro que quiera dedicarse a la interpretación.

Según contó Jose Coronado en una entrevista en ABC, baraja toda clase de posibilidades. "Hace un año quería ser cantante, hace seis meses, veterinaria y ahora dice que actriz... El año que viene, informática", contó su padre en 2017. "Es el tópico de siempre", reflexionó sobre la posibilidad de que Candela fuese artista: "Lo primero es que tiene que estudiar, hacer una carrera. Lo único que quiero es que sea feliz. Yo no tenía genes de ningún tipo. Mi padre era ingeniero y mi madre, ama de casa. No había nadie cercano que fuera actor". Su hermano Nicolás estudió Bellas Artes y Comunicación Audiovisual en la Universidad Europea de Madrid.

Si echamos un vistazo a su perfil de Instagram, podemos conocer algunos detalles más sobre Candela. A pesar de que tan sólo tiene 15 publicaciones y desde marzo no actualiza esta cuenta —se desconoce si tiene otra que se escape de los medios— en sus fotos e historias destacadas la vemos divirtiéndose con sus amigas, viajando o haciendo salidas al campo con el quad. En 2019 hizo el Interrail por la República Checa, Croacia o Alemania.