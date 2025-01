Así es Mario Marzo: su edad, actor de 'Los Protegidos', su vínculo con la reina Letizia y cuánto mide su pareja

Si eres un apasionado de los podcast quizás te suene, pues Mario Marzo es uno de los podcasters más famosos del momento gracias a su espacio radiofónico ¿Quieres ser mi amigo?, el cual le dio alas a dejarse escuchar y ver en otros formatos.

Pero precisamente este joven de 29 años es conocido por su faceta de artista multidisciplinar, ya que tiene una profesión más pública y otras más mediáticas. Nacido en Madrid en 1995, Marzo es un pianista, podcaster, colaborador y actor muy presente actualmente en los medios.

Su carrera como músico

Antes que cualquier otra cosa Mario Marzo es músico. Con tan solo 6 años empezó a estudiar piano, pues en su familia también son músicos. A los 18 años finaliza el Grado Profesional con la distinción de Premio Extraordinario de Fin de Grado en las especialidades de Piano, Música de Cámara y Acompañamiento.

A partir de ese momento Marzo empezó a actuar como solista en distintos espacios de renombre a nivel internacional, pero el madrileño nunca ha dejado de estudiar música y su siguiente paso fue continuar su formación en la Hochschule für Musik Hans Eisler de Berlín.

Así, además de haber dejado claro que le gusta la música pop, Mario Marzo es un gran admirador de la obra del compositor Johann Sebastian Bach.

Se dio a conocer en la pantalla por Los Protegidos

Además de músico, Mario Marzo es actor. Y así lo decidió en la adolescencia, tal y como reveló en una entrevista para AISGE. "Fue a los 13 años. Estaba en el conservatorio y, al salir de clase, vi en el tablón de anuncios un casting para una película de Javier Fesser. Nunca me había planteado la idea de ser actor, pero me entró curiosidad, llamé y me presenté. Aunque esa primera oportunidad no salió, mi actual representante vio mi prueba… ¡y se ofreció a trabajar conmigo!", contó con tan solo 19 años.

Y es que precisamente unos años antes formó parte de una de las series más conocidas en España: Los Protegidos, la ficción familiar en la que se plasmaba cómo unos niños adquirían poderes, pero para pasar desapercibidos vivían formando una familia con la que hacer vida normal. Pues bien, ahí Mario Marzo dio vida al 'primo' Lucas, que tenía el superpoder de poder transformarse en otra gente tan solo tocándola.

"Fue mi primer personaje, así que supuso un antes y un después en mi vida, no solo a nivel laboral. Disfruté mucho", contó para AISGE. Aunque el madrileño ha tenido otros papeles, con el tiempo decidió centrarse sobre todo en la música, y actualmente la interpretación no es un ámbito que explore. Eso sí: cabe recordar que ha participado en Los Protegidos: El regreso.

Su faceta de influencer y podcaster

Por otro lado, la presencia actual de Mario Marzo en las pantallas se debe a varios formatos: el de las redes sociales y el del podcast.

Comenzando por el podcast, cabe destacar que el madrileño cogió mucha fama al juntarse con Dane Rivarola y crear el espacio radiofónico ¿Quieres ser mi amigo?, donde forjaron su amistad desde el comienzo. Es decir, la idea surgió el día que se conocieron y su relación se forjó en el propio podcast.

Como los dos se convirtieron en padres casi al mismo tiempo, el podcast mutó y pasó a llamarse ¿Quieres ser mi padre?, donde narran sus experiencias como padres primerizos. Este proyecto ha ganado el premio Ondas a mejor podcast revelación en 2024.

Por otro lado, en 2023 Mario Marzo recogió a más público por sus análisis semanales de Operación Triunfo 2023, donde, con sus conocimientos musicales, valoraba a los concursantes desde su punto de vista.

Presente de estas dos maneras, Mario Mario ha llegado a ser colaborador de programas como ¡Qué hombres!, donde junto al ex jugador de fútbol Tote Fernández Marzo se sentaba para hablar de las nuevas masculinidades en entornos como el deporte, el diseño y la comunicación.

Tal es su omnipresencia que tiene una seguidora muy especial: la reina Letizia. Así lo contó él mismo, emocionado por lo ocurrido. De hecho fue la propia reina quien le contó a Mario Marzo que lo admirada en un encuentro en 2024.

Su gran familia con una mujer más alta que él

Pese a su edad, Mario Marzo ya tiene una gran familia al lado de la modelo y violinista Ana Campo. Ambos comparten su gran pasión por la música, y de hecho se conocieron cuando Ana daba clases de violín a la hermana pequeña de Mario.

Así lo la contado él mismo en varias ocasiones: "Ella fue profesora de violín de mi hermana y venía a casa, mis padres la conocieron antes de ser mi pareja. Fueron dos años de amistad en los que salíamos de fiesta juntos y yo le decía a Ana: 'Qué guapa esa chica', y ella iba a hablar con ella, yo hacía lo mismo, hablábamos de nuestros amores y desamores. Ella vivía lejos del conservatorio y dormía muchas veces en mi casa porque estábamos cerca, pero de amigos".

"Fuimos mejores amigos durante dos años. Nos conocimos en el conservatorio de música y él a mí no me gustaba nada. Yo mido 1,86 y el 1,75 y no nos parecíamos atractivos mutuamente. A mí llegó que él era tonto y flipado y lo descarté. Luego, nos hicimos amigos", contó Ana Campo en un espacio presentado por Nuria Roca.

Comenzaron a ser amigos, pero con el tiempo empezaron una relación y a día de hoy ya llevan juntos 9 años. De hecho, en 2022 pasaron pro el altar y retransmitieron algunos momentos de su boda por redes sociales.

Fue en enero de 2023, cuando él tenía 27 años, cuando dio la bienvenida a sus mellizos, Luca y Leo. De hecho, su mujer pasó un parto complicado, pero finamente todo salió bien.

"Ser padre me ha permitido ver cómo soy yo y cuáles son mis problemas, cuáles son las dificultades y aspectos tengo que mejorar", expresó el pianista para el programa Te crío mucho. Ahora el podcaster habla de su faceta como padre tanto en sus programas como en redes sociales, siempre ensalzando que su mujer se lleva la gran parte del peso de lo que significa la paternidad y la maternidad.