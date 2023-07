Así será la boda de Soraya Arnelas y Miguel Ángel Herrera: dónde es, quién diseña el vestido y los invitados

Llega uno de los momentos más especiales para Soraya Arnelas y Miguel Ángel Herrera. Después de más de 10 años de relación y dos hijas en común, la pareja pasará por el altar en una gran ceremonia acompañados de todos sus seres queridos.

No se trata de la boda oficial, ya que la cantante y su marido ya se casaron el pasado 7 de junio en una pequeña ceremonia por lo civil en el Ayuntamiento de Villar del Olmo (Madrid). Acudieron siete personas, entre las que se encuentran sus dos hijas y la madre de la artista.

La pareja confesó que escogieron este día porque cumplían 11 años juntos y les parecía muy significativa.

Pero este sábado 15 de julio, Soraya y Miguel Ángel celebran una gran fiesta acompañados de toda la familia y sus amigos. ¿Quieres saber cómo será esta ceremonia? ¡Te lo contamos!

Dónde será la boda de Soraya Arnelas

La cantante y el modelo se casarán el próximo sábado 15 de julio en el palacete Huerta del Conde, en Cáceres. Se trata de una finca señorial construida en un antiguo molino de aceite, una casa de labor y unas cuadras. Es un de las propiedades más extensas de esta provincia y en su interior incluye una piscina y un invernadero con plantas tropicales.

Qué vestido usará Soraya Arnelas

Como es lógico, Soraya ha guardado en secreto cómo será su vestido para su boda, aunque sí ha dado algunas pinceladas. En una entrevista para Semana, contó que llevará dos distintos: uno para la ceremonia y otro para la posterior fiesta. Ambos han sido diseñados conjuntamente entre ella y la diseñadora Lorena Formoso.

El primero será bastante tradicional: "Es sobrio pero con detalles que la define, como las hombreras, la cintura muy marcada y el brillo".

Del segundo look no se sabe nada, pero intuimos que será más sencillo para que no le moleste durante la fiesta.

Cómo será la boda de Soraya Arnelas

En la previa entrevista, la intérprete de La noche es para mi también apuntó algunos detalles sobre cómo será su boda, que comenzará el sábado alrededor de las 19:00h. Será una ceremonia "joven y divertida" y en las mesas sentarán a "personas que no se conocen".

Cuando Soraya entre del brazo de su padre y vestida de novia, su amiga Cristina Ramos cantará en directo El dúo de las flores, un fragmento de la ópera Lakmé.

Y sus hijas Manuela y Olivia también participarán en la boda: serán las encargadas de llevar los anillos. Las dos irán vestidas igual, aunque una en rosa y la otra en lila.

El menú de la boda de Soraya Arnelas

La boda comenzará con un pequeño cóctel amenizado por un grupo flamenco, seguido de una gran cena y una fiesta con música. Sobre el menú que degustarán, se sabe que se combinarán "sabores extremeños y andaluces", debido a las raíces de los dos.

La empresa que organiza la ceremonia recoge en su web que su gastronomía "abraza la emoción y la sensorialidad, desde un profundo sentido de armonía y creatividad, innovación y técnica, a partir del conocimiento de nuestras raíces, de nuestra historia, productos y materias primas, donde evoca lo sencillo y lo esencial en nuestras preparaciones, bocados frágiles y bellos en los que podrás encontrar distintas propuestas gastronómicas".

Qué invitados irán a la boda de Soraya Arnelas

Serán 250 personas las que acudan a la boda de Soraya Arnelas y Miguel Ángel Herrera, pero no se sabe el nombre de la mayoría de ellos.

Sobre si ha invitado a sus compañeros de Operación Triunfo, la respuesta es no. La única concursante que sí estará es Chenoa, con la que comparte una preciosa amistad. De hecho, los dos acudieron a la boda de la intérprete de Cuando tú vas y Miguel Sánchez Encinas.

Otros artistas confirmados son Cristina Ramos, Geraldine, María Villalon y los miembros del grupo Bombai.

Tenemos ya mucha información sobre el enlace de Soraya Arnelas y Miguel Ángel Herrera, pero todavía falta mucho por conocer. Ahora solo queda esperar al bonito momento y que la pareja se dé el feliz 'sí, quiero'.