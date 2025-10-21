El Ayuntamiento de Madrid estudia sancionar a Rosalía "por no pedir permiso" para el anuncio de 'LUX'

Rosalía revolucionó Madrid con la presentación de su nuevo álbum, LUX. La artista comenzó un directo en redes sociales desde que se preparaba hasta que llegaba a la Plaza del Callao, donde una muchedumbre la esperaba con ganas y congestionó las calles del centro de la ciudad.

La artista no cantó ni pronunció un discurso sobre su nuevo disco en ningún momento, sino que las pantallas de Callao se apagaron hasta anunciar una cuenta atrás, que terminaba mostrando el nuevo disco de la intérprete de Candy. No obstante, los seguidores de la catalana sospechaban que algo iba a ocurrir, algo que confirmaron cuando Rosalía explicó en el directo en redes que iría a la famosa plaza.

El caos de movilidad que se formó provocó que se cerrara la boca de Metro de Callao, y el Ayuntamiento de Madrid se ha pronunciado al respecto. Según informa ABC, el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante asegura que "en un principio" la cantante no pidió autorización pata organizar ningún acto en dicha zona.

Podría ser sancionada "por no pedir permiso"

Por ello, se estudia abrirle un expediente disciplinario, el cual podría derivar en una sanción "por no pedir permiso para celebrar un evento en la vía pública".

Rosalía no montó ningún escenario ni emitió ruidos en la calle, peor aún así se está "revisando en todas las oficinas de atención al ciudadano por si hubiera solicitado o comunicado este evento".

"Estamos solicitando toda la información porque no parece que hubiera una autorización expresa para la realización de ese evento como tal. Por supuesto que vamos a llegar a investigar si no se ha hecho con las autorizaciones necesarias y lógicamente se actuaría en consonancia", ha dicho, por su parte, la portavoz municipal Inma Sanz.