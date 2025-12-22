Bad Bunny y J Balvin se reconcilian sobre el escenario: "El pasado es pasado"

Los rumores eran ciertos: había tensión y distanciamiento entre Bad Bunny y J Balvin, pero este parece que ha llegado a su fin de la mejor manera, que es la música que los une.

Y es que lo que no se esperaba el público de México que fue a ver al Conejito Malo en su última cita en dicho país era una reconciliación en directo del puertorriqueño con el otro grande del reguetón. Inesperadamente para todos, el intérprete de Amarillo se subió al escenario con su compañero para cantar su colaboración LA CANCIÓN.

La gira Debí tirar más fotos de Bad Bunny está siendo protagonizada por grandes artistas que se unen al puertorriqueño siempre que pueden, y ahora se ha dado una unión de lo más inesperada. J Balvin y Bad bunny cantaron juntos ante el clamor de todos los presentes en el último show de Ciudad de México.

Tras esta actuación de vértigo, el invitado dio un discurso de lo más emocionante. "Supremamente orgulloso de Benito Martínez Ocasio por lo que está haciendo y lo que representa", ha insistido sobre el escenario.

Así, envolvió en halagos al cantante: "También agradecerte porque me has enseñado mucho también, me inspiraste mucho". "Te admiro y te quiero mucho a ti y a tu familia", le dijo a su compañero antes de fundirse con él en un abrazo.

"El pasado es pasado. Somos hombres y hemos madurado", le dedicó, por último, J Balvin a Bad Bunny, ensalzando ese compañerismo por encima de todo.