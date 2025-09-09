Bad Bunny se lesiona la rodilla durante un concierto en Puerto Rico

El cantante Bad Bunny está disfrutando de uno de los momentos artísticos más emocionantes de su carrera. Desde el pasado 11 de julio, el autor de NuevaYoL ha estado desarrollando una residencia musical en El Choli de San Juan bajo el título No Me Quiero ir de Aquí, una serie de 30 shows en los que el artista muestra el apego que tiene a su isla natal y entronca directamente con el mensaje identitario de su último álbum DeBÍ TiRAR MáS FOToS.

Un plan en el que Bad Bunny se ha involucrado al máximo, acercando a sus vecinos no solo su música, sino artistas y amigos de la talla de Lola Índigo, Quevedo, Penélope Cruz, Ana de Armas o Paco León, creando unos espectáculos únicos en cada concierto.

Sin embargo, estos son parecen no estar carentes de peligro, ya que durante su último show ha sufrido una lesión de rodilla mientras bailaba en pleno directo.

Tal y como se puede apreciar, tras el último salto de Bad Bunny, el artista parece sufrir un mal apoyo que hace que la rodilla se le desplace ostensiblemente y quede bastante dolorido.

Unas imágenes que rápidamente se han extendido por redes sociales, a pesar de que el artista no ha hecho ningún tipo de aclaración en redes sociales sobre el alcance de la lesión.