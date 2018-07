Bad Bunny se queja de un salón de estética asturiano por negarse a hacerle la manicura

Bad Bunny triunfa entre los millenials. Quizá no te suene su cara, pero seguro que has escuchado sus temas. 'Chambea', 'Te Boté', 'Amorfoda' o 'I Like It' son algunos de sus éxitos más recientes.

El cantante está de gira por nuestro país y después de haber reventado Madrid en el A Fuego Festival del pasado fin de semana, el reggetonero tenía programado un concierto en Gijón. Sin embargo, fue en Oviedo donde Bad Bunny se topó con un "problema" que no le hizo ninguna gracia.

El artista quiso entrar en un salón de estética para hacerse las uñas y, para su sorpresa, le negaron el servicio "por ser un hombre". Tal fue su indignación que el cantante publicó en su Instagram una imagen del exterior del establecimiento junto a un texto denunciando la situación.

"Nada, solo les quería contar que ando muy contento por España disfrutando de mi gira y que fui a este apestoso lugar para hacerme las uñas (manicura+pintarlas) y me dijeron que NO porque soy HOMBRE jajajaja real no sé qué pensar, pero me parece muy muy muy lamentable jaja. En que año estamos? En el puto 1960? Cómo se llama a eso? Díganme ustedes". El artista eliminó la publicación poco después, pero ya era tarde.