Bebe Rexha explica que ningún diseñador quiere vestirla para los Grammy “por ser demasiado grande”

Bebe Rexha ha publicado un vídeo en redes sociales en el que explica que ningún diseñador (de las grandes firmas) quiere prestarle un vestido para la ceremonia de los Grammy que se celebrará el próximo 10 de febrero en Los Ángeles. El motivo no es una cuestión de si les gusta la artista o no, si no su talla, que consideran "demasiado grande" para lucir sus diseños.

"Lo siento, tenía que sacar esto de mi pecho. Si no te gusta mi estilo de vestir o mi música, eso es una cosa. Pero no digas que no puedes vestir a alguien que no tenga una talla de pasarela. ¡Somos hermosos de cualquier tamaño! ¡Pequeño o grande! Y mi culo de la talla 40 va a ir igualmente a los Grammy".

Con este texto Bebe Rexha acompañaba un vídeo en el que denuncia que ningún diseñador (de las firmas más prestigiosas, se entiende) quiera prestarle uno de sus diseños para lucirlo en la ceremonia de los Grammy que se celebrará en Los Ángeles el próximo 10 de febrero.

El motivo de la queja de la artista no es porque no le quieran prestar un vestido sin más, ya que cada diseñador puede elegir a que tipo de artista quiere vestir acorde a su estilo. Rexha denuncia que el motivo que le dan para rechazarla es su talla, que ella explica que se encuentra entre una 38 y 40.

Tal como podemos ver en las numerosas fotos que publica en redes sociales o en sus apariciones públicas, Bebe Rexha no tiene una talla "grande" como afirman los diseñadores. Aunque obviamente, como la gran mayoría de las mujeres, tampoco comparte las medidas con las modelos que desfilan para ellos en las pasarelas.

"No quiero llevar vuestros putos vestidos.¡Es una locura! Estáis diciendo que todas las mujeres del mundo con más de una talla 38 no pueden estar guapas con vuestros vestidos", concluye en su vídeo.